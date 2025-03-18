Eğer İmamoğlu askere alınırsa, İBB Başkanlığı görevini devamsızlık nedeniyle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

İmamoğlu, üniversitenin kararını "hukuka aykırı" olarak nitelendirdi ve itiraz edeceğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve diğer muhalefet partileri de kararı sert bir şekilde eleştirerek, bunun siyasi bir hamle olduğunu savundu.

Bu gelişmeler, Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskının arttığı bir dönemde yaşanıyor. İmamoğlu daha önce de çeşitli hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmıştı. 2022'de Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmış ve siyasi yasak riskiyle karşılaşmıştı.

Sonuç olarak, İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal etmesi, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini belirsiz bir duruma soktu. Önümüzdeki günlerde hukuki süreçlerin nasıl işleyeceği ve bu durumun İmamoğlu'nun siyasi kariyerine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.