Alkışlarla salona girdi, hakim uyardı

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Çağlayan’daki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle duruşma, Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde yapıldı.

Saat 11.26’da yoğun alkış eşliğinde salona alınan İmamoğlu için mahkeme başkanı sert şekilde “Alkış yapmayın, düzeni bozmayın” uyarısında bulundu.

“Bu dava cumhurbaşkanlığı adaylığımı engelleme davasıdır”

İmamoğlu savunmasında, diploma soruşturmasının cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlatıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu dava siyasi bir operasyondur. Rakibini devre dışı bırakma girişimidir. Bugün dünden daha güçlüyüm. Yarın daha da güçlü olacağım.”

Hakim değişikliklerine de değinen İmamoğlu, 12 kez mahkeme heyetinin değiştiğini belirterek:

“Umarım sizin başınıza böyle bir durum gelmez” dedi.

Hakimin “maddi durum” sorusu gerilimi artırdı

Savunmanın devamında mahkeme başkanı, İmamoğlu’na üniversite geçiş sürecine ilişkin bir dosyaya atıf yaparak “O dönem maddi durumunuz kötü müydü?” sorusunu yöneltti.

İmamoğlu bu soruya tepki göstererek:

“Tüm dosyada dikkatinizi çeken bu mu oldu? Çok kötü bir giriş yaptınız hâkim bey. Soruları sormadan önce iyi düşünmenizi tavsiye ederim.”

diye yanıt verdi.

“Belgelerimin hepsi gerçek; iyi ki saklamışım”

İmamoğlu, üniversite geçiş belgeleri ve resmi yazıların büyütülmüş hallerini mahkeme heyetine göstererek:

“Hepsi kayıt altında. İyi ki saklamışım, çünkü yarın biri bunun üzerinden namussuzluk yapmaya kalkabilir diye düşündüm.”

ifadelerini kullandı.

Hakimin İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu söylemesi üzerine İmamoğlu tebessüm ederek:

“Ne güzel. Ben sizin de hakkınızı koruyorum.” dedi.

Rektör Zülfikar’a sert sözler: “Zavallı rektör”

Diplomasının iptal edildiğini açıklayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar hakkında da konuşan İmamoğlu, sert ifadeler kullandı:

“Bu zavallı rektör talimatla hareket ediyor. Masalcı rektör çıkmış yandaş basına konuşuyor. Devlet üniversitesi talimatla karar veremez.”

“Gerekirse siz de sorgulanırsınız hâkim bey”

Savcılığın hazırladığı iddianameye yönelik eleştirilerini sıralayan İmamoğlu, 19 yaşında sahtecilik suçlamasının “kumpas” olduğunu söyledi.

Hakimin “Burada sorgulanan sizsiniz” demesi üzerine İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu:

“Gerekirse siz de sorgulanırsınız hâkim bey.”

Bu sözler üzerine hâkim “Ne demek istiyorsunuz?” diye sordu.

İmamoğlu ise:

“İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız.”

dedi.