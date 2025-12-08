Tamamen baştan tasarlanan yüksek kaliteli iç mekân, yeni Superscreen ile yeni standartlar belirliyor. Geleceğin GLB'si içten geldiği gibi davranılmasına imkân veren ve saf pratikliğin çok ötesine geçen, günlük kullanımda en çok yönlü kullanılabilecek bir araç. En akıllı yol arkadaşı olarak, sürücüyü son derece sezgisel bir şekilde destekliyor. Ayrıca kendine özgü yeni görünümü de ona kendinden emin ve karizmatik bir hava katıyor.



EQ Teknolojisine sahip GLB 250+ (ilk veriler: karma yakıt tüketimi: 18,3-15,8 kWh/100 km | karma CO₂ emisyonu: 0 g/km | CO₂ sınıfı: A)1 ve EQ Teknolojisine sahip GLB 350 4MATIC (ilk veriler: karma yakıt tüketimi: 18,6 -15,9 kWh/100 km | karma CO₂ emisyonu: 0 g/km | CO₂ sınıfı: A) 2026 ilkbaharında satışa sunulacak. 631 kilometreye (WLTP)1 kadar güven veren menziliyle 200/272 kW/bg GLB 250+, sınıfında rakipsiz. Sportmen en üst model ise 260/354 kW/bg GLB 350 4MATIC. Her iki modelde de 85 kWh kullanılabilir enerji kapasitesine sahip lityum iyon batarya bulunuyor. Son teknoloji 800 volt elektrik mimarisi sayesinde, sadece on dakikada menzili 260 kilometreye kadar (WLTP)artırılabiliyor. Yakında giriş seviyesi model ve yüksek teknolojili hibritler dahil olmak üzere ek batarya elektrikli varyantlarla da model ailesi genişletilecek.



Esnek: aile, arkadaşlar ve anlık planlar için her zaman yer var

Yeni GLB, beş veya yedi koltuklu seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara uyum sağlıyor. Üçüncü sıradaki iki ek koltuk sayesinde kalabalık aileler veya arkadaş grupları rahatlıkla birlikte yolculuk edebiliyor.

İkinci sıradaki uzunlamasına ayarlanabilir koltuk sayesinde, araç içi alan ihtiyaca göre hızla düzenlenebiliyor; birçok malzeme rahatça taşınabiliyor.

Ferah: hareket etmek ve bagaj için geniş alan

SUV'nin tavan çizgisi ve standart panoramik tavan sayesinde yeni elektrikli GLB, ilk iki koltuk sırasındaki baş mesafesinde belirgin bir artış sunuyor. Yolcular, artık arka koltuklarda da daha fazla bacak mesafesine sahip. İkinci sıradaki koltukların konforu, diğer özelliklerin yanı sıra, artık daha uzun uyluk desteği ile belirgin şekilde iyileştirildi.

Opsiyonel üçüncü sıradaki iki ek koltuk, boyu 1,68 metreye kadar olanlara da yeterli konfor sunuyor. Easy Entry işlevinin 23 milimetre daha uzun ayar aralığı ve genişletilmiş arka kapı açıklığı sayesinde, üçüncü sıra koltuklara binmek artık daha kolay. Günlük kullanımda fark yaratacak bir diğer artı da kapıların eşiklere kadar uzanması. Bu, giriş konforu sağlamanın yanında kapı açıklığını (ve dolayısıyla kıyafetleri) kirden korur hale getiriyor.

İkinci sıradaki oturma konforu da kalça açısı 9 derece iyileştirilerek ve koltukta uylukların temas alanı genişletilerek artırıldı.

Aks mesafesi de 60 milimetre artarak 2.889 milimetreye ulaştı. Bu sayede ikinci koltuk sırasındaki bacak mesafesi 68 mm'ye kadar çıkarak yolculuk daha konforlu hale geliyor. SUV'nin tavan çizgisi ve standart panoramik tavan, baş mesafesi ve ferahlık açısından avantajlar sunuyor. EQB ile karşılaştırıldığında, sürücü ve ön yolcu için maksimum baş mesafesi 35 mm, ikinci ve üçüncü sıradaki arka koltuk yolcuları için ise sırasıyla 64 mm ve 10 mm artırıldı.

Aile tatillerinde de artık bagajları sığdırmak için çeşitli çözümler bulmak da sona eriyor. GLB, 127 litre (ISO 3832'ye göre 104 litre) ön bagaj (frunk) hacmiyle yeni model ailesinin en büyüğü. Bu alan kompakt bir çadır, toplar ve taşınabilir bir soğutucu için yeterli alan sunuyor. Arka bagajın kapasitesi de 540/470 litreye (beş/yedi koltuklu) kadar çıkıyor ve arka koltuklar katlandığında bu kapasite 1.715/1.605 litreye yükseliyor.

Bagaj bölmesini genişletmek için, isteğe bağlı üçüncü sıra koltuklar yükleme zemini içine indirilebiliyor. Beş koltuklu modelde, yüksekliği ayarlanabilir yükleme bölmesi zemini çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Yükleme yüksekliğini en üst düzeye çıkarmak veya daha küçük eşyaları çift zeminde saklamak için kullanılabiliyor.

Maceracı: gündelik hayatın ötesinde yolculuklara hazır

En heyecan verici off-road maceraları için de yeni GLB her zaman hazır. 4MATIC versiyonlarında çekiş gücü gerektiğinde, ön akstaki elektrik motoru anında devreye giriyor. 4MATIC modellerinde TERRAIN MODE özelliği de bulunuyor. Bu sürüş programı, arazi ve çakıllı yollarda sürücüyü desteklemek için sürüş sistemini, direksiyonu ve frenlerin özelliklerini ayarlıyor. Şeffaf Kaput özelliği, aracın tamamının altını sanal olarak gösteriyor ve engebeli arazide manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca iki tona kadar çıkan çekme kapasitesi ile bu araç kategorisinde BEV'ler için en yüksek değeri sunuyor. Böylece elektrikli GLB modelleri tam boy karavanlar için çekici araçlar olarak da kullanılabiliyor. 100 kilogramlık yüksek taşıma çubuğu kapasitesi ile e-bisikletlerin de taşınmasına imkân veriyor.

Yeni GLB, standart olarak yenilikçi VISION CONTROL ön cam silecek sistemine de sahip. Bu sistem, ön camı hızlı ve derinlemesine temizliyor. Su, ihtiyaç duyulduğunda silecek lastiğinin hemen önüne püskürtülür. Artık sürücünün görüşünü aniden kapatan su fışkırmaları ortadan kalkıyor. Aynı zamanda sıvı camdan uzak bir alana da gitmeyerek yalnızca temizlik için kullanılıyor. VISION CONTROL, sürücü destek sistemlerinin kamera ve sensörlerinin bulunduğu ön camın üst kısmını da güvenilir şekilde temiz tutuyor.

Araca bindikten kısa süre iklimlendirme ile anında ısınma

Yeni GLB, verimlilik ve iklim konforunu yeni bir seviyeye taşıyor. Örneğin, -7 derecelik soğuktaki 20 dakikalık bir yolculukta, arabanın içi önceki modele göre iki kat daha hızlı ısınıyor. Bu, geleneksel motora sahip bir modelin ısıtma süresini bile geride bıraktığı anlamına geliyor. Önceki modele kıyasla, GLB bunun için sadece yaklaşık yarısı kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu, elektrikli menzili üzerinde de olumlu bir etkiye sahip.

Isıtma işlemi, biri araca biner binmez otomatik olarak başlıyor. Mercedes Benz öncelikle üst vücudu ve elleri ısıtmaya odaklanıyor. Bu, önceden ısıtılmasa bile hızlı bir konfor sağlıyor. Ayrıca, sistem artık daha sezgisel ve kullanımı daha kolay. Yolcular şarj ederken, araçta otururken veya hatta uyurken, sistem akıllı ve öngörülü çalışma stratejisi sayesinde ısıtma ve soğutmayı sorunsuz bir şekilde düzenliyor.

Soğuk havalarda, ısıtma sisteminin buzlu camları da mümkün olduğunca çabuk çözmesi çok önemli. Sindelfingen'deki soğuk bölmede yapılan testler, yeni GLB'de buz çözme işleminin ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. Dışarıdaki sıcaklık -15 derece bile olsa ön camın sürüşe uygun hale gelmesi sadece 15 dakika sürüyor. Sürücü bunun için herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmıyor. Isıtma sisteminin buz çözme ayarı bu işlemi gerçekleştiriyor.

Güvenli: yüksek düzeyde koruma için önsezili teknoloji

Yeni GLB, Avrupa’da standart olarak sunulan DISTRONIC mesafe kontrolü dahil olmak üzere kapsamlı bir sürüş destek sistemi yelpazesine sahip. Bu bölgedeki donanım; sekiz kamera, beş radar sensörü, 12 ultrasonik sensör ve gelecekteki işlevler için yeterli güç rezervine sahip, su soğutmalı yüksek performanslı bir bilgisayardan oluşuyor. Mercedes-Benz artık tüm destek sistemlerini MB.DRIVE adı altında bir araya getiriyor. Piyasaya sunulduğu anda birçok dijital ekstra hazır olacak veya Mercedes-Benz Store üzerinden sipariş edilebilecek. Ek dijital ekstralar ise daha sonraki dönemlerde güncellemelerle kullanılabilir hale gelecek.

Uzun mesafeler için ideal: Uzun yolculukları durmadan tamamlayın

İstanbul’dan Selanik’e, Köln'den Berlin'e, Roma'dan Venedik'e, Lyon'dan Strazburg'a, 600 kilometre mesafede birçok farklı şehre rahatlıkla yolculuk edilebiliyor. GLB 250+'nın 631 kilometrelik (WLTP) menzili sayesinde bu yolculukları durmadan tamamlamayı mümkün kılıyor.

Zamandan tasarruf: birkaç dakika içinde bir sonraki aşamaya hazır

Bunun da ötesine geçerek hızlı bir şekilde yeniden şarj edilebiliyor. 800 volt sistemi, yeni nesil batarya ile şarj sürelerini kısaltıyor. Yeni GLB, 10 dakika içinde 260 kilometreye kadar (WLTP) menzil gidebilecek kadar şarj edilebiliyor. 800 voltluk şarj istasyonlarında 320 kW’a kadar kapasiteyle hızlı DC şarj mümkün. GLB, 400 voltluk şarj altyapısını da kullanabiliyor. Opsiyonel olarak bir DC dönüştürücüsü bulunuyor. AC şarj kapasitesi ise 22 kW’a kadar çıkıyor.

Modüler mimari ile, etkileyici elektrikli modeller ve yüksek teknolojiye sahip hibritler

Modüler mimari, hem etkileyici elektrikli modelleri hem de yüksek teknoloji hibritleri geliştirmeyi mümkün kılıyor. Tamamen elektrikli versiyonu piyasaya çıktıktan birkaç ay sonra, yeni GLB modelinin 48 volt teknolojisine sahip ve şanzımana entegre bir elektrik motoru ile donatılmış hibrit versiyonu da satışa sunulacak.

Görsel olarak GLB hibrit modeli, elektrikli versiyonuyla büyük ölçüde aynı görünüme sahiptir olacak. Böylece müşteriler kullanım alışkanlıklarına göre iki farklı motor seçeneğinden istediklerini tercih edebilir. GLB hyrit’in ayırt edici birkaç özelliğinden biri de ızgarası. Krom Mercedes-Benz yıldız desenine sahip klasik bir ızgara kullanır ve bu ızgara standart olarak LED ışık şeridi ile çerçevelenmiş bir görünüme sahip.

Yeni geliştirilen elektrikli sürüş sistemi ile yüzde 93 verimlilik

Elektrikli Sürüş Ünitesi (EDU) 2.0, özellikle gerçek sürüş koşullarında maksimum tork, azami hız ve mükemmel verimliliği birleştiriyor. Yüksek tork, dinamik sürüş performansının yanında dağ yollarındaki yokuşları tırmanırken ya da yük çekerken de faydalı. Tamamen elektrikli GLB modelleri , yarı elektrikli römork bağlantısı (isteğe bağlı) ile 1,8 tona kadar yük çekebiliyor, bu da onları kompakt karavanları çekmek için uygun hale getiriyor.

Mercedes Benz, optimum çekiş ve sürüş özellikleri için ana çekişi arka aksa yerleştirerek, orta ve üst sınıflarda bilinen bir sürüş düzenini giriş seviyesi segmentine getiriyor. Arka aksta sürekli uyarımlı senkron motor (PSM) bulunan 224 veya 272 bg elektrikli sürüş ünitesi tamamen şirket içinde geliştirilirken uzun mesafelerde bataryadan tekerleğe verimlilik yüzde 93'e ulaşıyor.

Hibrit modeller tamamen elektrikli sürüş ve reküperasyon yapabiliyor

Silindir aralığı ve elektrik motorunun yan yana konumlandırılması sayesinde motor ve şanzıman tasarımı oldukça kompakt bir yapıya sahip. Elektrik motoru, inverter ve şanzıman yüksek derecede entegre bir ünite oluşturuyor. Yeni geliştirilen lityum-iyon teknolojili 48 voltluk batarya, 1.3 kWh’ye kadar enerji kapasitesi sunuyor.

Elektrik motoru, tüm hız aralığı boyunca akıllı bir destek sağlıyor. Özellikle düşük motor hızlarında hızlanmayı belirgin şekilde iyileştiriyor. Şehir içi hızlarda ve güç ihtiyacının 27 bg’nin altında olduğu durumlarda hibrit modeller yalnızca elektrik enerjisiyle hareket edebiliyor. “Elektrikli süzülme” olarak adlandırılan, aktarma organlarının ayrıldığı verimli süzülme modu yaklaşık 100 km/s hıza kadar mümkün Motorun özelliklerinden biri ise sekiz vitesin tamamında reküperasyon yapabilmesi; bu sayede 25 kW’a kadar enerji geri elde edilebiliyor.

İçten yanmalı motor ile elektrik motorunun torkları toplamda birleştiği için, maksimum tork geniş bir hız aralığında kullanılabiliyor. Ayrıca içten yanmalı motor tamamen elektrik motoru ve ayrılma kavraması tarafından çalıştırılabiliyor. Bu sayede geleneksel marş motoruna ihtiyaç kalmıyor. Start-stop fonksiyonu ile iki motor arasındaki geçişler sürücü için neredeyse fark edilmeyecek kadar yumuşak.

Elektrik motoru ve inverter, yeni ve son derece kompakt sekiz ileri çift kavramalı şanzımana (8F-eDCT) entegre edilmiş. “eDCT” olarak adlandırılmasının nedeni, elektrik motorunun şanzımana entegre olması ve mekanik sistemin elektrohidrolik olarak kontrol edilmesi. Güç aktarımı ve ayrılması iki sürüş kavraması ve bir ayrılma kavraması üzerinden gerçekleşiyor.

Miller çevrimi yanma sürecine sahip FAME motor ailesinden yeni dört silindirli motor

Mercedes-Benz tarafından geliştirilen içten yanmalı motor, 1,5 litrelik dört silindirli benzinli bir ünite. M 252 kodlu motor, Modüler Motor Ailesi’ne (FAME) ait ve çeşitli araç tiplerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.

FAME motorlarının ortak özellikleri arasında NANOSLIDE® kaplamaya sahip tamamen alüminyum bir motor bloğu ve kısmen entegre egzoz manifoldu içeren bir silindir kapağı yer alır. Ayrıca segmentli türbin yapısına ve geçişi değiştirilebilir turbo beslemeye sahiptirler. Diğer öne çıkan özellikler arasında kompakt şarj havası yolu ve motora yakın konumlandırılmış egzoz sistemi bulunur. Tek kutulu (one-box) tasarım, gelecekteki emisyon standartlarına hazır durumdadır. M 256 motorundan alınan 48 voltluk elektrikli soğutucu kompresör konsepti ise sürtünmeyi azaltır ve araç park halindeyken veya tamamen elektrikli sürüş sırasında kabin iklimlendirmesine olanak tanıyor.

Konforlu: rahat seyahat etmek ve keyifli sürüşler için dinamik süspansiyon

20 inç jantlarla standart olarak sunulan adaptif sönümlemeli süspansiyon, özellikle konforlu veya alternatif olarak daha sportif bir sürüş deneyimi sağlıyor. Sürücüler, DYNAMIC SELECT kumandasını kullanarak aracın sönümleme karakteristiklerini değiştirebiliyor. Daha konforlu bir sönümleme sunan Comfort modu ile daha sert ve sportif bir ayar sunan Sport modu arasında seçim yapabiliyorlar.

Çocuk dostu: geniş alan ve dört adet çocuk koltuğu bağlantı noktası

Yeni GLB’nin geniş aileleri düşünerek yapılan tasarımı sayesinde segmentindeki diğer araçlardan farklılaşıyor.

Bu sayede ikinci ve üçüncü sıralara toplam dört adet çocuk koltuğu, ön yolcu koltuğuna ise bir adet çocuk koltuğu takılabilmesine imkân veriyor.

Teknolojiye açık: üç güç seviyeli hibrit

Yeni GLB, pazara çıkmasını takip eden aylarda, çekici bir giriş seviyesi elektrikli model ve 48 volt teknolojisi ile şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoruna sahip yüksek teknolojili bir hibrit olarak da satışa sunulacak. Son teknoloji ürünü içten yanmalı motor, başlangıçta üç güç seviyesinde sunulacak. GLB hibrit modeller, belirli koşullar altında tamamen elektrikle çalışabilecek ve reküperasyon sağlayabilecek. Müşteriler, önden çekişli ve 4MATIC arasında seçim yapabilecek.

Çarpıcı: güçlü oranlar ve öne çıkan ikonik aydınlatma

Dik bir ön tasarım, eğimli olmayan bir ön cam ve kısa çıkıntılarla güçlü SUV oranları, aracın yandan görünümünü karakterize ediyor. Çevresel çamurluk kaplamaları ve önde ve arkada yer alan görsel korumalar, aracın arazi karakterini vurguluyor. Geniş iz açıklığı ve gövdeyle hizalı yerleştirilmiş jantlar, kaslı omuz çizgileriyle birleşerek GLB’ye güçlü bir görünüm kazandırıyor. Krom görünümlü toplam 94 adet ayrı animasyonlu LED yıldız, ikonik radyatör ızgarasının öne çıkan detaylarını oluşturuyor. Ülkelerdeki düzenlemelere bağlı olarak, ortadaki yıldız tamamen veya kısmen aydınlatılıyor. GLB hibrit modelini görsel olarak ayıran az sayıdaki özellikten biri ise, klasik Mercedes-Benz desenine sahip krom kaplı radyatör ızgarası ve bunu çevreleyen standart LED ışık çizgisi.

Muhteşem görüntü: sınırsız görüş için geniş panoramik tavan

Geniş panoramik tavan, segmentinde yeni bir standart belirliyor. Olağanüstü geniş ve açık bir alan hissi yaratıyor. Güneş ışınlarından korunmak için, iç kısımda kızılötesi yansıtıcı ve düşük emisyonlu (LowE) kaplamaya sahip ısı yalıtımlı lamine güvenlik camı bulunuyor. Yaz aylarında aracın içinin ısınmasını azaltırken kışın ise LowE kaplama, iç mekân ısısını geri yansıtarak ısı kaybını azaltıyor. Yaklaşık 200 nanometre kalınlığıyla, çapı yaklaşık 50.000 nanometre olan insan saç telinden daha ince.

SKY CONTROL panoramik tavan yeni bir opsiyonel özelliğe de sahip. Camın şeffaflığı 10 ila 20 milisaniye içinde bölümler halinde değiştirilebiliyor. Yolcular, yukarıya doğru engelsiz bir görüş için şeffaf ve daha fazla mahremiyet için opak (süt beyazı) arasında seçim yapabiliyor. Opak ayar, dışarıdan görülmeyi engellerken doğrudan güneş ışığının gelmesini de engelliyor. Bu özellik, merkezi ekrandaki araç ayarlarında bulunan ilgili menüden, bölümlerin gösterildiği bir tavan simgesi ile çalıştırılıyor. Kişiselleştirilmiş bir desen istenirse, tek tek bölümler dokunularak seçilebiliyor. Alternatif olarak, “şeffaf”, ‘opak’ ve “motif” olmak üzere üç ön ayar bulunuyor.

Büyük SKY CONTROL panoramik tavan da aydınlatılabiliyor. Ortam aydınlatmasına bağlı olan tavan, aydınlatılmış bir yıldızlı gökyüzü sunuyor. Cam yüzeyine entegre edilmiş 158 yıldız, ortam aydınlatmasının ayrı ayrı seçilebilen renklerinde aydınlatılabiliyor. Işık, ön taraftan LED modülleri aracılığıyla besleniyor.

Modern: yüksek teknolojili tasarım ergonomik kontrol ile buluşuyor

Yeni iç tasarım prensibi, havada asılı gibi duran MBUX Superscreen (isteğe bağlı) gibi birkaç ikonik yüksek teknoloji unsuruna odaklanıyor. Geniş cam yüzeyinin arkasında, sürücü için 26 santimetre (10,25 inç) ekran, 35,6 santimetre (14 inç) merkezi ekran ve ön yolcu için 35,6 santimetre (14 inç) ekran bulunuyor. Bir başka dikkat çekici özellik ise, ek bir saklama bölmesi bulunan, havada asılı gibi duran, sportif ve yüksek konumdaki orta konsol. Yeni direksiyon simidi ergonomik olarak tasarlanmış ve kullanımı sezgisel. Mercedes-Benz, çok sayıda müşteri talebine yanıt olarak, sınırlayıcı ve DISTRONIC için bir mandal ve ses kontrolü için bir roller’ı yeniden kullanıma sunmuştur.

Kişisel: benzersiz ortam tarzları ve geniş donanım seçenekleri

Progressive, AMG ve AMG Plus tasarım konseptleri ile Gece Paketi ve diğer donanım seçenekleri sayesinde GLB, müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde çok çeşitli şekillerde yapılandırılabiliyor. Ayrıca çok sayıda trim elemanı ve iç malzeme seçeneği de mevcut. Bir başka kişiselleştirme seçeneği ise MBUX Superscreen için 11 ortam stili. Bu sayede kullanıcılar araçta kişisel bir atmosfer yaratabiliyor. Göstergeler, kumandalar ve ortam aydınlatması dahil olmak üzere gösterge panelinin renk düzeni, bu arka plan motifleriyle uyumlu hale getirilebiliyor.

Yıllar boyunca güncel ve her zaman yeni işlevlere hazır: düzenli uzaktan güncellemeler

Yeni GLB, şirket içinde geliştirilen Mercedes Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile tamamen çalışan ilk araç. Yeni AI destekli sistem, her aracı Mercedes-Benz Intelligent Cloud'a bağlı süper bilgisayarlarla donatmayı mümkün kılıyor. Bu, sürüş destek sistemleri dahil olmak üzere en önemli araç işlevleri için düzenli uzaktan güncellemeler sağlıyor. Bu sayede GLB, yıllar boyunca güncel ve çekici kalıyor. Digital Ekstralar olarak, Mercedes-Benz Store üzerinden ek işlevler de sipariş edilebiliyor.

Hiper kişiselleştirilmiş dijital deneyime doğru: dördüncü MBUX nesli

MB.OS, dördüncü MBUX neslinin başlangıcını işaret ediyor. Kişiselleştirilmiş deneyimler ve insan ile araç arasında sezgisel etkileşimden oluşan yeni bir dünya açarak otomotiv endüstrisine yeni standartlar getiriyor. Yeni MBUX nesli Microsoft ve Google'ın yapay zekâ (AI) teknolojilerini entegre eden ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi. Bu sistem, ilk kez birden fazla AI ajanını tek bir sistemde bir araya getiriyor. MB.OS, üçüncü taraf sağlayıcıların içeriklerini sorunsuz bir şekilde entegre etmek için maksimum esneklik sunuyor. Tipik Mercedes arayüzü korunarak, müşterilere tanıdık bir deneyim sunuluyor.

Olağanüstü sezgisel ve kişisel: yeni MBUX UI/UX konsepti

MBUX Superscreen, Unity Game Engine'in son teknoloji yüksek performanslı çipleri ve gerçek zamanlı grafikleriyle çalışıyor. Yeni kontrol ve görüntüleme konsepti, müşterilerin kişisel tercihlerine göre uyarlanıyor. Merkezi ekranda daha da geliştirilen MBUX Sıfır Katman, en önemli bilgileri, önerileri ve ilk kez en son kullanılan uygulamaları gösteriyor. Uygulama görünümünde, uygulamalar artık bir akıllı telefonda olduğu gibi taşınabiliyor ve ayrı ayrı adlandırılmış klasörler halinde gruplandırılabiliyor. Bir uygulama açıkken, sola basit bir kaydırma hareketi ile uygulama görünümüne geri dönülüyor. Bir başka kaydırma hareketi ile kullanıcı Sıfır Katman’a geri dönüyor. Alternatif olarak, kullanıcılar ana sayfa düğmesi ile istedikleri zaman doğrudan Sıfır Katman’a gidebiliyorlar.

Akıllı, konuşması kolay ve bir arkadaş gibi empati kurabiliyor: yeni MBUX Sanal Asistan

Yeni MBUX Sanal Asistan, üretken yapay zekâ sayesinde araç ve sürücü arasındaki ilişkiyi kökünden değiştiriyor. Bir arkadaşla yapılabilecek türden karmaşık, karşılıklı diyalogları mümkün kılıyor ve kısa süreli hafızaya sahip. ChatGPT4o ve Microsoft Bing ile yapılan aramalara dayalı olarak, internetin kolektif bilgisini bir araya getiriyor. Google Gemini sayesinde, navigasyonla ilgili sorular konusunda da oldukça bilgili. Google Maps platformundaki bilgilere erişerek kullanıcılara navigasyon, ilgi çekici noktalar ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş cevaplar verebiliyor. MBUX Sanal Asistan, Sıfır Katman'da her zaman “canlı” bir avatar olarak bulunuyor.

Güvenebileceğiniz akıllı navigasyon: Google Maps tabanlı

Yeni GLB'de navigasyon deneyimi Google Maps tabanlı. Google ve Mercedes-Benz arasındaki ortaklık kapsamında geliştirilen navigasyon çözümü, Google Cloud'un araç içi konuşma hizmetleri için yeni Automotive AI Agent’ın Google Haritalar ile ilk entegrasyonlarından biri. Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence, çok sayıda faktöre dayanarak şarj durakları da dahil olmak üzere en hızlı ve en uygun rotayı planlıyor. Entegre görsel iletişim de MBUX Surround Navigation ile yeni bir boyuta ulaşıyor. Sürücü ekranında sürücü yardımı görünümünü, çevrenin 3D görüntüsü ve gerçek zamanlı rota rehberliği ile kusursuz bir şekilde birleştiriyor. Sürücüler, GLB'nin ne gördüğünü ve yardım sistemlerinin onları nasıl desteklediğini görerek gelişmiş durumsal farkındalıktan yararlanıyor.