İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “ünlü isimlere yönelik” yürütülen soruşturma sürerken, operasyon kapsamında Ali Kaya’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ağabeyinin tutuklanmasının ardından bu kez kardeşi Ali Kaya’nın da farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması dikkat çekti.

Ali Kaya’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin ise ilerleyen süreçte netlik kazanacağı bildirildi.