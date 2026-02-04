Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirirken, 28 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad ile sözleşme imzaladı.

Rekor Bonservisle Gelmişti

Fenerbahçe, 25 Temmuz 2024’te En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncunun bonservisi için Sevilla’ya 19 milyon 500 bin Euro ödedi. Faslı forvet, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2024’te UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lille karşısında çıktı.

İlk Sezon Zirve Yaptı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona Edin Dzeko’nun alternatifi olarak başlayan En-Nesyri, ilk haftalarda beklenen performansı sergileyemedi. Ancak ekim ayından itibaren form grafiğini yükselten golcü oyuncu, özellikle Süper Lig’in 16 ile 24. haftaları arasında oynanan 8 maçta 12 gol atarak dikkat çekti.

İlk sezonunda Trendyol Süper Lig’de 34 maçta 20 gol kaydeden En-Nesyri, tüm kulvarlarda ise 30 gole ulaşarak takımın en golcü ismi oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde 12 maçta 6 gol atan Faslı forvet, Türkiye Kupası’nda da 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

İkinci Sezon Tutuk Geçti

En-Nesyri, ikinci sezona da iyi bir başlangıç yaptı ve ligde ilk 5 maçta 4 gol kaydetti. Ancak ilerleyen haftalarda performansı düşüşe geçti. Süper Lig’de toplam 16 maçta 7 gol atan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Derbilerde Sessiz Kaldı

Faslı forvet, Fenerbahçe’nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı toplam 7 derbi maçında gol atma başarısı gösteremedi.

İstatistiklerle En-Nesyri

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig’de 50, UEFA Avrupa Ligi’nde 19, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve Türkiye Kupası’nda 4 maça çıktı. Toplamda 79 maçta 38 gole imza atan golcü, kulüp tarihine bir sezonda ligde 20 gol barajını aşan oyuncular arasına adını yazdırdı.

Sarı-lacivertli formayla beklentilerin zaman zaman altında kalsa da önemli katkılar sunan Youssef En-Nesyri, kariyerine artık Suudi Arabistan’da devam edecek.