Destek Patent, Hizmet İhracatının Şampiyonlarında Altıncı Kez Zirvede
Sınai haklar alanında 41 yıllık deneyimli Destek Patent, geçtiğimiz yıl en fazla ihracat gerçekleştiren şirketlerin ödüllendirildiği "2023 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" organizasyonunda, "Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri Kategorisi"nde bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti.
Türkiye'nin hizmetihracatındaki öncü kuruluşlarından Destek Patent, sektördeki 41 yıllık birikimini uluslararası başarıya dönüştürmeye devam ediyor. Marka, patent ve tasarım tescili alanında uzmanlaşan Destek Patent, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen "2023 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları" organizasyonunda bir kez daha zirveye yerleşti. Destek Patent'in bu başarısı, yalnızca rakamlarla değil, aynı zamanda sürdürülebilir hizmet kalitesiyle de öne çıkıyor. Şirket, uluslararası müşteri portföyünü genişletirken, Türkiye'nin sınai mülkiyet sistemindeki yenilikleri de dünya çapında tanıtıyor.
“Global arenada ses getirmeye devam edeceğiz”
“Başarımız, sadece bir ödülden ibaret değil. Destek Patent, Türkiye'nin hizmet ihracatındaki potansiyelini global platformlara taşıyan önemli bir rol model konumunda” diyen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz şunları ekledi: “Altıncı kez elde ettiğimiz bu başarı, ekibimizin özverili çalışmasının ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışımızın bir yansımasıdır. Hedefimiz, Türkiye'nin know-how'ını dünyayla paylaşmak ve hizmet ihracatında sürekli bir ivme yakalamaktır. 2025 yılında da global arenada ses getireceğiz."
Türkiye'nin hizmet ihracat potansiyelinin artırılması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Yamankaradeniz, "Dijital dönüşüm ve küresel rekabette var olabilmek için sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Hizmet sektöründe katma değerli ürünler üretmek ve bunları dünya pazarlarına sunmak, ulusal ekonomimiz için kritik bir öneme sahip” dedi.
Yamankaradeniz ayrıca, " Şeffaf iletişim ve müşteri odaklı yaklaşımımız, bizi sadece yurt içinde değil, uluslararası arenada da tercih edilen bir iş ortağı konumuna yükseltti. Her geçen yıl yurt dışı şubeleşme çalışmalarımıza daha fazla yatırım yaparak, global ölçekte etki alanımızı genişletiyoruz" diyerek şirketin gelecek vizyonunu özetledi.