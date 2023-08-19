Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde dükkanları yıkılan veya hasar gören esnaflar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde yaptırılan Nurdağı’nda 133 ve İslahiye’de 88 dükkan ile ekonomik hayatlarına geri dönüşün ilk adımlarını atıyor. Yapımı tamamlanan 25, 50 ve 100 metrekarelik dükkanlarda kepenk açan esnaflar, projeden çok umutlu olduklarını söyleyerek, İslahiye’nin kalkınması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve daha çok çalışacaklarını dile getirdiler.

“İş yerlerimiz hazır, esnaflarımız müşterisini bekliyor”

Çarşının eksiksiz ve göze hitap edecek şekilde tamamlandığını belirten Yakup Koç, “Yılın felaketini yaşadık ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Esnaflar için iş yerlerimiz şu anda hazır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber olmak üzere tüm yetkililere ve katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş yerlerimiz hazır, esnaflarımız müşterisini bekliyor. Burada 68 esnaf ve üst tarafta da 20 esnaf olacak. Güzel bir çarşı oldu, ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, gece bekçisi, gündüz bekçisi olacak” şeklinde konuştu.

“Bin yüz metrekarelik dükkanı 100 metrekarelik alana sığdırmaya çalışıyoruz”

Depremde 3 dükkanının yıkıldığını ve 100 metrekarelik dükkana sığdırmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Demir, “1964 yılından beri çeyiz mağazası olarak baba mesleğini yapıyorum. 6 Şubat’taki felakette 3 mağazamızın bin 100 metrekare olan bir yeri 100 metrekarelik dükkana sığdırmaya çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bize böyle 100 metrekarelik bir dükkanı tahsis ettiler. İnşallah bu felaketi hep birlikte geçireceğimize inanıyorum. Büyükşehir’in büyük desteğiyle İslahiye en kısa zamanda ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

“İş yerlerimiz hazır, esnaflarımız müşterisini bekliyor”

Çarşının eksiksiz ve göze hitap edecek şekilde tamamlandığını belirten Yakup Koç, “Yılın felaketini yaşadık ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Esnaflar için iş yerlerimiz şu anda hazır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber olmak üzere tüm yetkililere ve katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş yerlerimiz hazır, esnaflarımız müşterisini bekliyor. Burada 68 esnaf ve üst tarafta da 20 esnaf olacak. Güzel bir çarşı oldu, ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, gece bekçisi, gündüz bekçisi olacak” şeklinde konuştu.

“Bin yüz metrekarelik dükkanı 100 metrekarelik alana sığdırmaya çalışıyoruz”

Depremde 3 dükkanının yıkıldığını ve 100 metrekarelik dükkana sığdırmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Demir, “1964 yılından beri çeyiz mağazası olarak baba mesleğini yapıyorum. 6 Şubat’taki felakette 3 mağazamızın bin 100 metrekare olan bir yeri 100 metrekarelik dükkana sığdırmaya çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bize böyle 100 metrekarelik bir dükkanı tahsis ettiler. İnşallah bu felaketi hep birlikte geçireceğimize inanıyorum. Büyükşehir’in büyük desteğiyle İslahiye en kısa zamanda ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

“Sabah benden önce gelip dükkanın önünde bekleyen müşterim oldu”

Deprem sonrası dükkana yerleşince yoğun ilgiyle karşılaştığını söyleyen Nimet Doğan, “Depremden bu yana dükkanımız kapalıydı. Sağ olsun belediyemiz bize böyle bir imkan sundu. Dükkanlarımızı aldık ve bugün yerleşiyoruz. Halkımıza da yardımcı olmak için tadilatlara başladık. Deprem sürecinde sürekli aradılar. Ne zaman dükkanı açıyorsun, ne zaman gelelim şeklinde. Bugün sabah benden önce gelip dükkanın önünde bekleyen müşterim oldu. Bu hizmetten dolayı herkes çok sevindi. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapacağız, İslahiye’nin kalkınmasını sağlayacağız dedi” diye konuştu.