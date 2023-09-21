İHA muhabirine açıklama yapan Naime Göğebakan ve eşi Erdal Göğebakan olaydan Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak eşiniz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti diye bilgi verilince çift hayatının şokunu yaşadı.

Erdal Göğebakan kendisini arayan polis memuruna "Benim eşim ölmedi, hayatta" dedi. Polis memuru, "O zaman bulunduğunuz İlçenin Cumhuriyet savcılığına dilekçe vererek yanlışlığı düzeltin" şeklinde konuştu. Naime Göğebakan Cumhuriyet savcılığına dilekçe vererek yanlışlığı düzeltti. Ancak daha sonra aynı doktor tarafından Naime Göğebakan’a tekrar ölüm tutanağı düzenlendi ve tekrar nüfus kayıtlarına ölü olarak geçti. Asker olan oğlunu ziyarete gittiği esnada kimlik kontrolü sırasında Naime Göğebakan’ın kayıtlarda ölü olarak göründüğü ortaya çıktı. Naime Göğebakan Tekrar Cumhuriyet savcılığına yanlışlığın düzeltilmesi ve sorumluları ile ilgili suç duyurunda bulunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.