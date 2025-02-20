Depremin ardından zor günler geçiren Bozoğlan, bir süre sonra Çekmece Mahallesi yakınlarındaki mağarayı keşfetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan, Defne Kaymakamlığı'nın kendisine konteyner önerisine rağmen, huzuru bulduğu mağarasını terk etmeyerek burada yaşamaya devam etti. Bozoğlan, “Mağara hayatını herkes yaşayamaz, ama ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum. Burada bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum ve huzurluyum” dedi.

Mağarada Huzuru Buldu: “Burası Binlerce Yıldır Yıkılmadı”

Bozoğlan, Defne Kaymakamlığı tarafından kendisine konteyner verilmek istense de, huzurunu mağarasından aldığını ve burada yaşamaktan mutlu olduğunu belirtti. “Bu mağarada günüm çok iyi geçiyor. Herkesten uzak, doğayla iç içeyim” diyen Bozoğlan, mağarasının sıcak bir ortam sunduğunu, soğuk havalarda bile üşümediğini söyledi. Ayrıca, mağarasına gelen misafirlerden bahseden Bozoğlan, “Gaziantep’ten gelen bir çift mağaramda kaldılar ve burada uyudular” şeklinde bir anısını paylaştı.

Yılanla Karşılaştı: “Yılanı Yatakta Gördüm, Dışarıya Bıraktım”

Bozoğlan, mağara hayatının zorluklarına da değindi. “Yılanlar ve fareler zaman zaman mağarama geliyor. Yılan için dua ederim ve giderler” diyen Bozoğlan, “3 ay önce yatağımda bir yılan gördüm. ‘Git ya mübarek’ diyerek dışarıya bıraktım” şeklinde ilginç bir anısını aktardı.

Elektrik Sorunu ve Güneş Paneli Planı

Bozoğlan, mağarasında elektrik sorunu yaşadığını ancak bu sorunu çözmek için çözüm arayışında olduğunu ifade etti. “İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş paneli ile çamaşır makinesi ve buzdolabımı çalıştırmayı planlıyorum” diyen Bozoğlan, ayrıca tuvalet ihtiyacı için de yeni bir çözüm arayışında olduğunu söyledi.

Toplumun Yorumları Hakkında: “Beni Tanımadan Yorum Yapmasınlar”

Mağarada yaşamasını garipseyenlere de tepki gösteren Bozoğlan, “Eğitimsiz insanlar kötü yorum yapıyorlar çünkü benimle oturmadılar, sohbet etmediler ve tanımadılar. Onların zekaları bol olsun” diyerek, kendi yaşam tarzına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.