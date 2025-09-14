Deprem riski ikinci el konut piyasasını yeniden şekillendirmeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, eski evlerini elden çıkarıp daha güvenli konutlara geçmek için ilanlara yöneldi. Gayrimenkul danışmanları, piyasadaki satılık dairelerin büyük kısmının 30 yaş ve üzeri yapılardan oluştuğunu belirtiyor.

“Eskisini sat, yenisini al” eğilimi hız kazanırken, ikinci el konut stoku sadece 8 ayda 136 bin adet arttı. Uzmanlara göre bu, konut piyasasında hem stok hem de satış tarafında tarihi rekorları gündeme getirebilir.

Ankara Zirvede, İstanbul ve İzmir Takipte

Araştırmalara göre konut stokunun en hızlı arttığı il Ankara oldu. Başkentteki ikinci el konut sayısı, yılbaşından bu yana %32 yükseldi. İstanbul ve İzmir’de de benzer bir artış yaşanıyor. Anadolu şehirlerinde ise deprem sonrası farkındalığın artmasıyla birlikte eski yapılara ilgi ciddi oranda azalmış durumda.

Deprem Bilinci, Satış Dinamiklerini Değiştiriyor

Sektör temsilcileri, piyasadaki bu hareketliliği doğrudan “deprem bilinci”ne bağlıyor. 30 yaş üzeri yapılarda oturan ev sahipleri, riskli yapılarda yaşamak istemiyor ve daha sağlam projelere yöneliyor.

Konut danışmanları, “Talep güvenli ve yeni yapılara kaydı. Ancak eski konut arzı arttığı için ikinci el piyasasında satıcılar çoğaldı, alıcılar ise daha temkinli davranıyor. Bu da fiyat pazarlıklarını artırıyor” değerlendirmesini yapıyor.

Stok Artıyor, Fiyatlar Nereye Gidiyor?

Piyasadaki yüksek stok artışı, “fiyatlar düşer mi?” sorusunu da gündeme getiriyor. Uzmanlara göre bu sorunun cevabı yeni konut üretimi ile doğrudan bağlantılı.

Devlet bu alanda da devreye girmiş durumda. TOKİ, Emlak Katılım ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen konut seferberliği, hem dar gelirli vatandaşlara ev sağlamayı hem de piyasadaki fiyat dengesini yeniden kurmayı hedefliyor.

“Üretim Artarsa, Fiyatlar da Düşer”

Sektör temsilcileri, kamunun öncülüğündeki bu hamlelerin özel sektör müteahhitlerine de cesaret vereceğini düşünüyor. Yeni projelerin devreye girmesiyle birlikte hem kira hem de satış fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket bekleniyor.

Özetle: Deprem korkusu vatandaşın konut tercihlerini değiştiriyor. Eski evini satıp güvenli projelere geçmek isteyenlerin sayısı hızla artarken, ikinci el piyasasında rekor düzeyde bir arz oluşmuş durumda. Gözler şimdi üretim artışıyla dengelenip dengelenmeyeceğinde…