Destekten Kimler Faydalanabilecek?

Destek ödemeleri, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen zirai don olaylarından etkilenen ve ürünlerinde en az yüzde 20 oranında zarar tespit edilen çiftçilere yapılacak. Ancak bu desteğe başvurabilmek için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması ve öngörülen süre içinde başvuru yapmış olmaları gerekiyor.

Sigortasız Çiftçiye Can Suyu

Bu destek kararı özellikle Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) dahil olmayan ve afet karşısında savunmasız kalan küçük üreticiler için büyük önem taşıyor. Zirai don nedeniyle mahsul kaybı yaşayan binlerce üretici, bu kararla birlikte maddi anlamda bir nebze olsun rahat nefes alabilecek.

Ürün Bazlı Girdi Maliyetleri Belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, ödemelere esas teşkil edecek ürün bazlı girdi maliyetleri de açıklandı. Buna göre zarar gören ürünler için öngörülen maliyet değerleri şöyle:

Kayısı : 5.500 TL

Antep Fıstığı : 5.000 TL

Kiraz : 6.000 TL

Bu rakamlar, ürün başına çiftçinin girdi maliyetlerini esas alacak ve yapılacak ödemelerin hesaplanmasında temel alınacak.

Kırsalda Ekonomik İstikrar İçin Önemli Adım

Tarım uzmanları ve çiftçi temsilcileri, alınan bu kararın, iklim risklerinin tarım üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir dönemde önemli bir müdahale olduğunu belirtiyor. Özellikle sigortasız üreticilere yönelik bu tür desteklerin, kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğu vurgulanıyor.