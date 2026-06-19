Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel, babasının rahatsızlığı ve tedavi süreciyle ilgilenmek amacıyla görevinden affını istedi. Özel, yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl yürüttüğü görevi büyük bir onur ve sorumlulukla yerine getirdiğini belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel, görevinden ayrıldığını duyurdu. Özel'in, babasının sağlık durumu ve devam eden tedavi süreciyle ilgilenebilmek amacıyla görevinden affını talep ettiği öğrenildi.

Görevinden ayrılışıyla ilgili açıklama yapan Adem Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tensipleriyle yaklaşık bir yıl önce üstlendiği Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını ifade etti.

Özel açıklamasında, görev süresi boyunca Denizli'nin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

'Attığımız her adımda şehrimizin kültür ve turizm potansiyelini daha ileriye taşıma hedefiyle hareket ettik' diyen Özel, ailevi sorumlulukları ve uzun süredir devam eden bakım yükümlülükleri nedeniyle görevi devretme kararı aldığını söyledi.

Adem Özel, açıklamasında kendisine destek veren isimlere de teşekkür etti. Özel; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na, Denizli milletvekillerine, Bakanlık yöneticilerine, Denizli Valiliği'ne, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, turizm sektörü temsilcilerine ve mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.