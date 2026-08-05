Ailesiyle birlikte Yeni Parti saflarına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Yeni Parti, sandığın önüne geldiği gün Türkiye'nin 1. partisi ve tek başına da Meclis çoğunluğunu elde edecek hale gelecektir' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ve oğlu Deniz Çağan Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Parti Denizli il binasında düzenlenen törenle partiye katıldı.

Ailesiyle birlikte üyelik formunu dolduran Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada; 'Hem birliğin hem de beraberliğin sağlanmasına vesile olsun diye bugün burada ailemle birlikte geldik. Oğlumda 18 yaşına yeni girdi. Bugün hep beraber bu yolculukta bizler de elini taşın altına koyma, şehrin sorumluluğuyla birlikte ülkenin sorumluluğunu da taşıma noktasında bir dayanışma duygusuyla bir yolculuğa çıkmak için buradayız. Bu yolculuğumuzda bildiğimiz bir şey var: Biz Cumhuriyetin ilkelerini bugün ve yarın hem savunmaya hem de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Elbette ki Atatürk'ün iki büyük eserinden birini bıraktık. Çünkü bugün o eser, iktidarın kuklası olmuş ve onlar tarafından butlan yönetimiyle ele geçirilmiş durumda. Bunun akabinde de bütün demokratik süreçleri tamamlayarak seçilmiş olan il ve ilçe başkanlarınız dâhil Türkiye'de 81 vilayette 60 il başkanının görevden alınması, Genel Başkanımız Özgür Özel'in seçilerek geldiği bu yerde mahkeme kararıyla indirilmesine olur ve rıza verenlerle yol yürümek bizim için mümkün değildi.' dedi.

'Benim oyumla, herkesin oyu eşit olacak'

Yeni Parti tarafından açıklanan üye bazlı yönetim şekline de tem destek verdiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Bunu delegeler değil, üyeler seçsin konusunda bir ısrarı vardı. Vatandaşların da bir ısrarı vardı. Yani 'Biz her sürecin her tarafında, her döneminde dahil olmak istiyoruz.' dedi. Yani bu anlamda, sürecin oluşması ve Yeni Parti sürecimiz içerisinde artık bundan sonra benim oyunla herkesin oyunun eşit olabildiği, yani delege sisteminin ortadan kalktığı, üyelerin hepsinin oylarının eşit olduğu bir sistemin kurulacak olması da çok da güzel. İnşallah 1,5 ay sonra hızlı bir şekilde örgütlenmeyi tamamlarız. Bu anlamda ben de buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Yani bugün gerçekten bize inanan, bize güvenen, Denizli'de ürettiğimiz hizmetlerin doğruluğuna inanan; çocuğuyla dayanışmamızla, kadınla dayanışmamızla, çiftçiyle dayanışmamızla, sanatla, sporla göstermiş olduğumuz o dayanışma ve bir iş birliğinden memnun olan bütün vatandaşlarımızı bu anlamda bu yolculukta Yeni Parti çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz' diye konuştu.

'Yeni Parti için bağış yapmak şöyle dursun, ömrümüzün bir bölümünü feda etmek için yola çıktık.

Aile olarak Yeni Parti'nin bağış kampanyasına destek verip vermeyecekleri sorulan Başkan Çavuşoğlu, şu cevabı verdi:

'Biz de bu anlamda birlikte büyüteceğiz, birlikte keyif alacağız. Genel Başkanımıza varıncaya kadar üyelerimizin seçtiği bir sistemi birlikte kuracağız. Bağışta bulunmaya sürekli halde devam edeceğiz. Çünkü partimizin bu anlamda bir yerlerden gelen bir parası yok. Bağış bir günlük değil, bağış sürece yayılan bir bağış ve devam edecek bir halde yapacağız. Elimden geldiği, imkanlarımız dahilinde bütün aile olarak bu partiye en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta maddiyatla ölçülemeyecek şeyleri de vermenin zamanı geldiğine inanıyoruz. Yani artık bu bu ülke açısından sadece paramızı değil. Parayı vermek en kolayı. Mesele bu ülkenin içinde bulunduğu bu durumdan çıkması için her şeyi göze alabilecek bir sistemi kurmak lazım. Parayı bulursun. En kolayı bu; para dışındaki zamanımızı feda etmeye hazırız. Eskisinden iki kat daha fazla çalışacağız. Önümüze çıkarılan her zorluğu aşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yani böyle bir yolculuk içerisinde verilmesi gereken neyse, yapılması gereken her neyse sonuna kadar yapacağımızdan da kimsenin bir şüphesi olmasın. Yeni Parti için bağış yapmak şöyle dursun, ömrümüzün bir bölümünü feda etmek için yola çıktık'

'Yeni Parti ilk seçimde Türkiye'nin 1. partisi olacaktır'

Sokaktan aldıkları izlemimin Yeni Parti'nin ilk seçimde tek başına iktidar olacağı yönünde olduğunun altını çizen Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Sokakta beraber yürüyelim. Sokakta görüyoruz her şeyi. Yani Yeni Parti'nin hedefi koyması gibi bir durum yok, herkes değişim istiyor. Yeni Parti, şu an itibarıyla sandığın geldiği gün, hedefi 12'den vuracak güce ulaşmış vaziyette. Yani bir sayıyı, matematiksel, aritmetiksel bir şeye ihtiyacı yok. Tek ihtiyacı olan bugün getirilecek olan sandığa ihtiyacı var. Sandığın geldiği günden itibaren her şey ortaya çıkacaktır. Herkes gibi biz de sokaktaki o ilgiyi, alakayı görüyoruz. Çünkü herkesin bir yenilenmeye ihtiyacı var. Yeni her zaman iyidir. Sandık geldiği gün Türkiye'nin 1. partisi olacaktır. Sandık geldiği gün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, göstermiş olduğu adayı Cumhurbaşkanı olacaktır. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Tek başına da Meclis çoğunluğunu elde edecek hale gelecektir. Yani birinin artık kendi konfor alanından çıkıp birilerinin bunu yapması lazımsa Sayın Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımız bunu yaptı. Yani yoksa Genel Başkanımız Ankara'da mutlu, mesut bir yaşam sürer, her seçimde böyle oturur ve ahkam keserdi. Ana muhalefette kalır dururduk. Alırdık 200 milletvekili, 180 milletvekili, mutlu bir hayat sürerdik. Altında arabası, etrafında bilmem nesi. Hayatını sürer giderdi ama Genel Başkan konfor alanı içerisinde dizayn edilmiş bir muhalefeti değil; ayağa kalkarak her türlü bedeli ödeyerek kurulacak bir iktidar yolculuğu yapıyor'