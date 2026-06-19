Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri temasları çerçevesinde valilik ve büyükşehir ziyaretlerinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak için Kayseri'de bulunan Kurum ile Yumaklı, Valiliği ziyaret etti. Valilik önünde Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve il protokolü tarafından karşılanan Bakanlar, daha sonra Valilik Defteri'ni imzaladı. Burada Vali Çiçek ile bir süre görüşen Kurum ile Yumaklı, ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe başkanları tarafından karşılanan Bakanlar, şehirdeki kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili hazırlanan maket üzerinden bilgiler aldı. Bakanlar daha sonra belediye başkanları ile görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi.