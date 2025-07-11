“Tasarruf” gerekçesiyle yüzlerce belediye çalışanının işine son verilmesinin hemen ardından, CHP'li eski ilçe ve gençlik kolları başkanlarının, belediyeye bağlı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) bünyesinde “İlçe Koordinatörü” olarak yüksek maaşlarla görevlendirilmesi tepkilere yol açtı.

Partili atamalara araç ve yüksek maaş ayrıcalığı

Başkan Çavuşoğlu'nun, 17 ilçeye atadığı koordinatörlerin her birine 70 ila 80 bin TL arasında maaş bağlandığı ve kendilerine hizmet aracı tahsis edildiği öğrenildi. Görevlendirilen isimler arasında elektrikçi, köfteci, futbolcu, eczacı kalfası ve emekli öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olması, DESKİ gibi teknik uzmanlık gerektiren bir kurumda liyakat ilkesinin hiçe sayıldığı yorumlarına neden oldu.

CHP’li belediye başkanları bile rahatsız

İlçelerde görevlendirilen koordinatörlerle, o ilçelerdeki belediye başkanları arasında yetki karmaşaları yaşandığı iddia ediliyor. CHP’li bazı ilçe belediye başkanlarının dahi bu uygulamadan rahatsızlık duyduğu ve koordinatörlerin belediyelerin doğal işleyişine müdahalede bulunduğu ifade ediliyor.

"Kamu kaynakları böyle mi korunacak?"

Başkan Çavuşoğlu'nun seçim öncesinde ve sonrasında sık sık vurguladığı “kamu kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı” söylemi, yapılan atamalar sonrası sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada ve haber sitelerinin yorum bölümlerinde tepkisini dile getiren vatandaşlar, atamaların liyakat yerine sadakat esasına göre yapıldığını savunuyor.

Vatandaş tepkilerinden bazıları şöyle:

“Belediyeyi borç içinde devraldık dediler, şimdi köfteciyi 80 bin maaşla işe alıyorlar.”

“CHP teşkilatlarında görev yapmış herkese belediyeden maaş bağlanmış gibi görünüyor.”

“Koordinatörler ile belediye başkanları arasında yaşanan sorunlar, doğrudan hizmete yansıyor.”

Hizmet yerine kadrolaşma mı?

Yerel yönetimlerin hizmet üretmekle yükümlü olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu tür atamaların belediye içindeki verimliliği olumsuz etkilediği görüşü ağırlık kazanıyor. Başkan Çavuşoğlu’nun, partilileri memnun etme adına kamu kurumlarında üst düzey maaşlarla görevlendirme yapması, muhalefetin ve kamuoyunun radarına girmiş durumda.

Liyakat mı, sadakat mi?

Denizli kamuoyunda tartışma konusu olan bu atamaların, Başkan Çavuşoğlu’nun önümüzdeki dönemdeki siyasi kredisine de zarar vereceği yorumları yapılıyor. Seçim vaatleri arasında yer alan “şeffaflık”, “halkçı yönetim” ve “kaynakların korunması” gibi ilkelerin, yapılan son uygulamalarla örtüşmediği açıkça görülüyor.