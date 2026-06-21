Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutladı.

Başkan Kepenek, mesajında babaların aile hayatındaki kritik rolüne dikkat çekerek, sevgi, emek ve fedakarlıklarıyla çocuklarının geleceğine ışık tuttuklarını ifade etti. Güçlü ailelerin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu belirten Kepenek, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babalara sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Hayatımızın her döneminde yanımızda olan, sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla bizlere yol gösteren babalarımız, ailelerimizin en kıymetli değerlerindendir. Çocuklarının geleceği için büyük özveriyle çalışan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice güzel yıllar geçirmelerini diliyorum.'