Olayın Geçmişi:

3 Ekim 2018 tarihinde, Deniz Akkaya'nın menajeri Merih Yılmaz, Akkaya'nın talebi üzerine 20 bin Euro borç bulup avukatı Merih Erkul'a teslim etti. Aynı gün, Akkaya, Yılmaz'ı avukatının Beyoğlu'ndaki ofisinde bir toplantıya çağırdı. İddiaya göre, Yılmaz ofise geldiğinde Akkaya ve beraberindeki 5 kişi tarafından darp edildi ve aracına el konuldu.

Yargılama Süreci:

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Deniz Akkaya ve olayla bağlantılı beş şüpheli, "Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından toplam 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Akkaya ve diğer 5 kişiye yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Sonuç:

Mahkeme, sanıkların eylemlerini birlikte planlayarak gerçekleştirdiklerini ve bu nedenle cezalandırılmalarının gerektiğini belirtti. Deniz Akkaya ve diğer sanıkların avukatlarının karara itiraz etme hakları bulunuyor.