31 Mart yerel seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın PKK'lı teröristleri evinde barındırdığı va terör örgütü ile iletişimde olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Akış'ın yerine Vali atanmasının ardından başta DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları olmak üzere birçok partili provokasyon için sokağa çıktı. Polisle arbede yaşayan DEM Partililerden bir şahıs Hakkari Valisi'ne yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek." şeklinde tehditler savurdu.

Eli kanlı terör örgütü PKK'lı teröristleri evinde barındıran ve örgütle iletişimi olduğu tespit edilen DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış geçtiğimiz günlerde "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Hakim karşısına çıkan Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEM'Lİ BAŞKAN YERİNE VALİ ATANDI

Tüm bu yaşananların ardından Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Karar sonrası bölgeyi karıştırmak için sokağa dökülen Dem Partililer ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

DEM PARTİLİ EŞBAŞKAN DA PROVOKASYON PEŞİNDE!

Söz konusu izinsiz gösterilerde DEM Parti'nin Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve eski Eş Başkan Pervin Buldan da vardı.

ALÇAK İFADELER

Polislerin üzerine yüklenen provokasyon peşindeki DEM Partililer arasındaki bir şahsın sözleri tepki topladı.

BÖYLE YÜZSÜZLÜK GÖRÜLMEDİ

DEM Partili şahıs, Hakkari Valisi'ne yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek." dedi.