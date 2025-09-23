Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen etkinliğin açılışında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, 5 kişi ile başladıkları bu yolculuğa bugün 55 kişi ile devam ettiklerini belirterek, platformun çok kısa bir sürede ivme kazandığını anlattı. Halen çok sayıda üyelik başvurusu aldıklarının altını çizen Yaşar, amaçlarının üyeler arasında ticari ilişkileri geliştirerek ülke ekonomisine katkı sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından söz alan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ortak Karar Platformu Danışma Kurulu Başkanı olan Davut Doğan ise girişimcilik yolculuğunun kilometre taşlarını platform üyeleriyle paylaştı. 1972 yılında küçük bir dükkânda başlayan yolculuklarının sonunda bugün ülkenin önde gelen holdinglerinden biri haline geldiklerinin altını çizen Doğan, bu yolculukta en önemli konunun cesaret sahibi olmak ve fırsatları değerlendirmek olduğunu söyledi. Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak ve Biotrend gibi markaları bünyelerinde bulundurduklarını hatırlatan Doğan ayrıca, Ortak Karar Platformu’nun oldukça kısa sürede yoğun ilgi görmesini mutlulukla karşıladığını belirterek tüm faaliyetlerde kendisinin de her zaman destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda teşekkür plaketi takdim edilen Doğan, katılımcılara ‘Altın Bulmadan Zengin Olunmaz’ isimli son kitabını imzalayarak hediye etti.