Acemoğlu, Türkiye'deki emeklilik politikalarını da eleştirerek, "İnsan kaynakları daha aktif kullanılmak yerine erken emekli ediliyor" ifadelerini kullandı. Ülkedeki aktif-pasif sigorta farklarının giderek açıldığını belirten ünlü ekonomist, erken emeklilik uygulamalarının iş gücü verimliliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ayrıca, Türkiye'deki eğitim düzeyine de dikkat çeken Acemoğlu, iş gücünün önemli bir kısmının düşük eğitim seviyesine sahip olduğuna işaret etti. "İş gücünün yüzde 40'ı lise eğitimi almamış" diyen Acemoğlu, bu durumun teknolojiye dayalı ve yenilikçi iş gücü yetiştirilmesinin önünde engel teşkil ettiğini belirtti. Çin’de yaşanan benzer bir süreçten de örnekler veren Acemoğlu, yaşlanan nüfusun ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini, bunun Türkiye için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN GENÇLERE YATIRIM YAPMASI ŞART"

"21. Yüzyılın Fırsatları ve Zorlukları" başlıklı sunumunda yapay zeka, yaşlanan nüfus ve iklim değişikliği gibi küresel eğilimlere dikkat çeken Acemoğlu, Türkiye'nin bu zorluklarla başa çıkabilmesi için insan kaynağına ciddi yatırımlar yapması gerektiğini belirtti.

Acemoğlu, "Teknolojiyi doğru kullanmak yalnızca yatırım değil, stratejik bir planlama gerektiriyor. Türkiye’nin, gençlerine daha fazla fırsat ve özgürlük sunarak parlak zihinlerin ülke içinde kalmasını sağlaması gerekiyor," dedi.

Acemoğlu'nun açıklamaları, Türkiye'nin ekonomisinde sürdürülebilir büyüme sağlanabilmesi için uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Nüfus yaşlanması ve eğitimdeki eksiklikler, ekonomik büyümeyi engelleyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Bu zorluklara çözüm ararken, Türkiye’nin emeklilik politikalarını gözden geçirmesi ve iş gücünü daha verimli hale getirecek reformlara gitmesi büyük önem taşıyor.

"YAPAY ZEKAYI DOĞRU KULLANMALIYIZ"

Acemoğlu, yapay zeka yatırımlarının dünya çapında 1 trilyon doları aştığını vurgulayarak bu teknolojinin iş gücünü desteklemek yerine otomasyona odaklanmasının eşitsizliği artırdığını belirtti. "Yapay zekayı doğru kullanmazsak, yalnızca sermaye sahiplerini zenginleştiren bir sistem yaratırız," diyen Acemoğlu, insan verimliliğini artıran çözümlere yönelmenin önemine dikkat çekti.