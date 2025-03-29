Ekonomik sorunların aşılması için yapısal reformların gerekliliğine işaret eden Acemoğlu, özellikle eğitim, teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümün kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasının yatırımcı güveni açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Acemoğlu, Türkiye’nin küresel ekonomiye entegrasyonunu güçlendirmesi gerektiğini de vurguladı. Uluslararası ticaret anlaşmalarının teşvik edilmesi ve yabancı yatırımların çekilmesiyle birlikte ihracatın çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yerli üretimin rekabet gücünün artırılmasının ise uzun vadeli ekonomik istikrar için stratejik bir hedef olması gerektiğini dile getirdi.