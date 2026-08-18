AK Parti Bilecik heyeti Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Sabahın erken saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Ardından esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, 'Çaylarını içtik, sohbet ettik; talep, öneri ve beklentilerini dinledik. Her zaman olduğu gibi esnafımızın yanında, Bilecik'imizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Bilecik'iz' dedi.