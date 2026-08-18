AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, kentteki esnaf ve sanatkâr odalarının başkanlarıyla bir araya gelerek esnafın gündemini ele aldı.

Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, Yiyecek ve İçecek Maddeleri Odası Başkanı Harun Dilek, Madeni İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Erken ile Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan'ın katıldığı buluşmada, esnaf ve sanatkârların talepleri, beklentileri ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda Bilecik ekonomisinin ve esnafın güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, esnaf ve sanatkârların kent ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, 'Bilecik'imizin ekonomisinin güçlenmesi, esnaf ve sanatkârlarımızın daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi için onların talep ve beklentilerini yakından takip ediyoruz. Oda başkanlarımızla istişare ederek, çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımızın yanında olmaya ve Bilecik'imiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.