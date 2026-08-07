Malatya Darende Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Karaoke ve Nostalji Sinema Gecesi' vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek karaoke programına katıldı, nostalji sineması gösterimini izledi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, yaz etkinlikleri kapsamında hemşerilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sosyalleşen, birlikte vakit geçiren ve ortak hatıralar biriktiren bir şehrin geleceğe daha güçlü yürüyeceğini ifade eden Bozkurt, Darende'de birlik ve beraberliği pekiştiren kültür ve sanat etkinliklerini sürdüreceklerini, vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini kaydetti.