“Türkiye’nin enerjisinin yüzde 70’i ithal, bu nedenle enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız” uyarısı yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Daikin’in kurumsal olarak elini taşın altına koyduğunu ve üretim süreçlerinde tasarrufu odağına aldığını belirtti. Önder, 2023 sonuna kadar Sakarya-Hendek Üretim Tesisleri'nde kullanılan enerjinin yüzde 90’ının Güneş Enerjisi Santral (GES) projesinden karşılanmış olacağını söyledi.

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’ne özel bir açıklama yayınlayan Daikin, dünyadaki enerji kaynaklarının azaldığı bir dönemde; enerji tasarrufu konusunda devletlere, kurumlara ve bireylere önemli görevler düştüğüne dikkat çekti. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder tarafından yapılan açıklamada, iklimlendirmede enerji verimliliğini odağına alan cihazların tercih edilmesinin tüketici faturalarına ve ülkenin ekonomik kalkınmasına olumlu yansıyacağı ifade edildi.

“Enerjimizin Yüzde 70’i İthal, Dikkatli Kullanmalıyız”

Türkiye’nin enerjisinin yüzde 70’inin ithal edildiğini ve bu oranla enerjinin ülkenin en büyük ithal girdilerinden biri olduğunu hatırlatan Önder, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve iklim değişikliği nedeniyle enerji kaynaklarına ulaşımın daha da zorlaştığına dikkat çekti ve “Gereksiz enerji tüketiminin engellenmesi için bireyler ve devletler tarafından alınabilecek pek çok önlem var. Daha tasarruflu yeni teknolojik ürünlere öncelik vermek, yalıtım ve iklimlendirme sistemlerinde iyileştirmeler yapmak cari açığın azaltılmasında önemli yer tutacaktır.” ifadelerini kullandı.



Tüketicinin, enerjinin verimli kullanılması bilincini kendisinde ve ailesinde geliştirerek hem ev ekonomisine hem de çevreye katkıda bulunulabileceğini belirten Daikin Türkiye CEO’su Önder “Binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısınma ve soğutma amaçlı harcanıyor. Bu oranı düşürmek için evlerde ısı yalıtımı yaptırmak ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri kullanmak büyük önem taşıyor. A enerji sınıfı ya da akıllı teknolojiler ile üretilen, düşük karbon emisyonu sunan son teknoloji ürünleri tercih etmek hem tüketicinin cebini hem de çevreyi koruyor.” dedi.

“Daikin Enerji Tasarrufunda da Öncü”

“Üretim süreçlerimizde enerji tasarrufu için biz de kurumsal olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Tüketicilerimize de, şirket olarak üzerimize düşeni yapmış olmanın güveni ile çağrıda bulunuyoruz.” diyen Hasan Önder, Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak sezonsal verimlilik kriterlerini gündemlerine aldıklarını ve bu kriterlere uygun klimaları Türkiye’de satışa sunan ilk marka olduklarını hatırlattı. “26 Aralık 2018 tarihinden itibaren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verdiği Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) hizmeti yetki belgesiyle ticari ve hizmet binaları için etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri vermeye hak kazanan bir marka olarak, bu alandaki çalışmalarımızı sertifikalı makine mühendislerinden oluşan uzman kadromuzla sürdürüyoruz.” ifadeleriyle enerji verimliliğine yönelik faaliyetlerini anlattı.

FUSION 25 (F25) adı verilen 2025 hedeflerinin temelinde ‘küresel çevresel sorunların çözümlerine ürün ve hizmetleri ile liderlik eden iklimlendirme markası olmak’ ve ‘karbon nötr’ şirket haline gelmek’ hedeflerinin yer aldığını belirten Önder, “Bugün evlerimizde kullandığımız klimalarda ya da ısı pompalarında soğutucu akışkan denilen bir madde yer alıyor. Kimyasal adı 'diflorometan' olan R32 soğutucu akışkanın Daikin tarafından ilk olarak klimalarda kullanılması, çevre açısından önemli bir adım.” dedi. 2020 Temmuz ayında Sakarya-Hendek’teki üretim tesislerinde Güneş Enerjisi Santral (GES) projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Önder “Bu proje ile 177.869 adet ağaca eş değer 9 bin 446 ton karbondioksit salımını azaltmayı başardık. Projenin başladığı 2020 yılından itibaren fabrikamızın enerjisinin yüzde 68’i GES projesinden karşılandı ve hayata geçireceğimiz 2.060 kWp büyüklüğünde ilave GES kurulumu ile 2023 mali yıl sonunda elektrik tüketiminde GES payının yüzde 90’a çıkarılması hedefleniyor.” ifadeleriyle bu konudaki çalışmalarının süreceğine işaret etti.

Atık yönetimi konusunun da büyük önem taşıdığını belirten Hasan Önder ““Yeşil Kalpli Fabrika” belgesine sahip üretim tesisimizde, 2022 mali yılımız içerisinde kombi test işlemlerinde çıkan atık suyun Recycle Sistemi ile tekrar kombi test istasyonlarında kullanılmasını sağlayarakKombi Recycle Kaizen uygulaması ile yıllık 1.750 ton suyu geri kazandırdık. . Atık azaltımı konusunda ise; karton ambalajlar yerine yeniden kullanılabilir ambalaj ile ayda 10 ton atık engellendi, aynı zamanda ayda 2 ton arıtma çamuru azaltımı yapıldı. Fabrikamızdaki üretim proseslerimizden ise yine 2022 mali yıl döneminde 2.020 ton metal ve 2.440 ton ambalaj atığı geri dönüşüme gönderildi; 43 ton kâğıt ve 42 ton tehlikeli atık ise enerji geri kazanımında kullanıldı” ifadelerini kullandı.

