Enerji Bağımsızlığına Katkı

CW Enerji’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan CW Solar Cell, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki atılımlarına öncülük eden yatırımları sayesinde ödüle layık görüldü. Enerji sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen şirket, yüksek teknoloji üretimiyle ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

Tarık Sarvan: “Ülkemizin Geleceğini Şekillendiriyoruz”

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Sarvan, CW Solar Cell’in Türkiye’nin enerji dönüşümünde kilit bir rol oynadığını belirtti. “Yatırımlarımız sadece bugünün değil, geleceğin de enerjisini şekillendiriyor. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

520 Milyon Dolarlık Yatırım Hedefi

Sarvan, CW Solar Cell’in yatırımlarının 520 milyon dolara ulaşacağını belirterek, “Bu yatırımla, Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ödül, ekibimizin özverili çalışmalarının ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı adımların bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

CW Enerji’nin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceği ve Türkiye’nin enerji geleceğinde önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.