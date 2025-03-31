Bu paylaşımıyla Asan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesine atıfta bulundu. Özel, geçtiğimiz günlerde bazı ürün ve markaların boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu. Cüneyt Asan'ın bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.​

Cüneyt Asan, 1959 yılında Erzincan'da doğdu. 1983'te Türkiye'de ilk kütüphaneli ve Amerikan barlı kasap dükkanını açtı. 1990’da Tekirdağ Malkara’da et üretim çiftliğini kurdu. 1992’de Küçükyalı Çamlık’ta ilk kebapçı dükkanını açtı. Günümüzde, 37 şubesi, bir merkez lojistiği ve bir merkez deposuyla hizmet vermeye devam ediyor. ​

Asan'ın "Emek Kutsaldır" vurgusu, hem kendi iş hayatındaki emeğe verdiği değeri hem de ülke genelindeki emek mücadelesine olan desteğini gösteriyor.