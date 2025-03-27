Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararname kapsamında, İstatistik Konseyi’nin üye yapısı yeniden düzenlenirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde yeni birimler oluşturuldu.

İstatistik Konseyi’ne Yeni Yapılanma

İstatistik Konseyi’nin üye yapısı güncellenerek, Konsey Başkanı’nın liderliğinde bakanlıkları temsilen en az genel müdür seviyesinde üyelerin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin de yer alacağı bir yapı oluşturuldu. Bu değişiklikle, konseyin daha geniş katılımla çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Yeni Daire Başkanlıkları

Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı idari değişikliklere gidildi. Bu kapsamda, mevcut "Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı"nın adı "Emlak Daire Başkanlığı" olarak değiştirildi. Bunun yanı sıra, "Proje ve Yapım Daire Başkanlığı", "Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı" ve "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" olmak üzere üç yeni daire başkanlığı kuruldu. Yeni kurulan bu başkanlıkların, vakıf eserlerinin korunması, eğitim faaliyetlerinin artırılması ve dijital dönüşüm sürecine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na Yeni Birim

Kararname kapsamında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı olarak "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Bu yeni birimin, yazma mushafların korunması, araştırılması ve dijitalleştirilmesi gibi görevleri üstlenmesi bekleniyor.

Yeni Kadro İhdasları ve Düzenlemeler

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, kararname ekinde yayımlanan cetvellerde yeni kadroların oluşturulduğu belirtildi. Yeni kadroların hangi pozisyonları kapsadığı ve hangi alanlarda personel alımı yapılacağı ise ilerleyen süreçte netleşecek.

Kamu kurumlarının daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yapılan bu değişiklikler, ilgili kurumların yetki ve sorumluluklarını genişleterek daha kapsamlı hizmet sunmalarını amaçlıyor. Yeni yapılanma ile kamu yönetiminde daha etkin ve koordineli bir çalışma düzeni oluşturulması hedefleniyor.