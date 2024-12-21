Yeni Atamalar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi'nde Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

Rektörlük Atamaları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanarak yapılan atamalar sonucunda, şu isimler yeni görevlerine getirildi:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi : Prof. Dr. Ahmet Şahin

: Prof. Dr. Ahmet Şahin Anadolu Üniversitesi : Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel Ankara Medipol Üniversitesi : Prof. Dr. Tolga Tolunay

: Prof. Dr. Tolga Tolunay Avrasya Üniversitesi : Prof. Dr. Mahir Kadakal

: Prof. Dr. Mahir Kadakal Gaziantep Üniversitesi : Prof. Dr. Sait Mesut Doğan

: Prof. Dr. Sait Mesut Doğan Hasan Kalyoncu Üniversitesi : Prof. Dr. Türkay Dereli

: Prof. Dr. Türkay Dereli İskenderun Teknik Üniversitesi : Prof. Dr. Mehmet Duruel

: Prof. Dr. Mehmet Duruel Siirt Üniversitesi : Prof. Dr. Nihat Şındak

: Prof. Dr. Nihat Şındak Tarsus Üniversitesi : Prof. Dr. Ali Özen

: Prof. Dr. Ali Özen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi : Prof. Dr. Yusuf Sarınay

: Prof. Dr. Yusuf Sarınay Toros Üniversitesi : Prof. Dr. Ömer Arıöz

: Prof. Dr. Ömer Arıöz Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi : Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

: Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök Ufuk Üniversitesi : Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu

: Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu Yeditepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Durman

Eğitim Alanında Yeni Dönem

Bu atamalarla birlikte, üniversitelerin akademik ve idari yapılarında yeni bir dönem başlıyor. Rektörlerin, görev yaptıkları üniversitelerde eğitim ve araştırma alanında önemli projelere öncülük etmesi bekleniyor.

Atamaların, yükseköğretim sistemine katkı sağlaması ve Türkiye'nin bilimsel alanda uluslararası düzeyde güçlenmesine destek olması amaçlanıyor.