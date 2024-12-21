Yeni Atamalar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi'nde Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.
Rektörlük Atamaları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanarak yapılan atamalar sonucunda, şu isimler yeni görevlerine getirildi:
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Şahin
- Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
- Ankara Medipol Üniversitesi: Prof. Dr. Tolga Tolunay
- Avrasya Üniversitesi: Prof. Dr. Mahir Kadakal
- Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Sait Mesut Doğan
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Prof. Dr. Türkay Dereli
- İskenderun Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Duruel
- Siirt Üniversitesi: Prof. Dr. Nihat Şındak
- Tarsus Üniversitesi: Prof. Dr. Ali Özen
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Sarınay
- Toros Üniversitesi: Prof. Dr. Ömer Arıöz
- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
- Ufuk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu
- Yeditepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Durman
Eğitim Alanında Yeni Dönem
Bu atamalarla birlikte, üniversitelerin akademik ve idari yapılarında yeni bir dönem başlıyor. Rektörlerin, görev yaptıkları üniversitelerde eğitim ve araştırma alanında önemli projelere öncülük etmesi bekleniyor.
Atamaların, yükseköğretim sistemine katkı sağlaması ve Türkiye'nin bilimsel alanda uluslararası düzeyde güçlenmesine destek olması amaçlanıyor.