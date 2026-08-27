Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu, kalıcı huzur ve güven ortamını güçlendirerek ülkemizin yatırım ikliminin önündeki engelleri kaldıracaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaretler kapsamında memleketi Bingöl'e geldi. Yeni Asfalt Plenti açılışına katılan Yılmaz, yaptığı açıklamada, 'İl Özel İdaremizin üretim gücünü artıracak bu yatırımın, köylerimizden mezralarımıza uzanan geniş hizmet ağında önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyorum. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'nin kalkınma ufkunu belli merkezlerin sınırlarına hapseden anlayışı değiştirdik. Yatırımın, üretimin ve refahın 81 ilimize yayıldığı, her şehrin kendi potansiyeliyle milli kalkınmaya güç kattığı bir Türkiye inşa ettik, inşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye Türkiye yüzyıl hedeflerine varacaksa bunları sadece bir kaç ilin birkaç metropol bölgenin enerjisi ile başaramaz. 81 ilimizin 86 milyon insanımızın enerjisini harekete geçirmeliyiz ki Türkiye yüzyılını inşaa edelim. Eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye, tarımdan ulaştırmaya kadar attığımız her adımı, birbirinin etkisini büyüten topyekün kalkınma hamlemizin parçası olarak ele alıyoruz. Zira kalkınma, farklı alanlarda kurulan kapasitenin aynı hedef doğrultusunda birbirini beslemesiyle kalıcı bir güce dönüşür. Ulaştırma da bu bütün içinde üretimin, ticaretin ve yatırımın yönünü değiştiren stratejik alanların başında gelmektedir. Güçlü bir ulaşım altyapısı üretimi pazara, sermayeyi yatırım imkanlarına, vatandaşlarımızı ise kamu hizmetlerine daha hızlı ulaştırır. Bu anlayışla ülkemizin ana ulaşım ağlarını şehirlerden ilçelere, köylere ve mezralara uzanan yerel yol yatırımlarıyla tamamlıyor, kalkınma hamlemizin gücünü en uzak yerleşimlerimize kadar taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Tesiste yıllık ortalama 35 bin ton roadmix ve 25 bin ton sıcak asfalt üretilecek'

Yeni Asfalt Plenti'nin de büyük vizyonun Bingöl'e uzanan halkalarından biri olduğunu kentin ulaşım altyapısını ve hizmet kapasitesini daha ileri bir seviyeye taşıyacağının altını çizen Yılmaz, 'İlimizdeki 325 köy ve 823 mezraya hizmet veren İl Özel İdaremizin sorumluluğunda, toplam 4 bin 757 kilometre uzunluğunda geniş bir yol ağı bulunmaktadır. Bingöl'ün coğrafi yapısı ve mevsim şartları dikkate alındığında, bu ağın bakımını sürdürmek güçlü bir üretim altyapısı ve düzenli bir çalışma programı gerektirmektedir. İl Özel İdaremiz, en uzak yerleşim birimlerimize kadar ulaşan yol ağının güvenli ve kullanılabilir durumda tutulması için yıl boyunca yoğun bir gayret göstermektedir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni asfalt plenti, yürütülen bu çalışmaları hızlandıracak ve Bingöl'ün yol altyapısının geliştirilmesine uzun yıllar katkı sunacaktır. Bingöl-Muş Karayolu'nun 13'üncü kilometresinde, yaklaşık 30 dönümlük bir alan üzerinde 2012 yılında kurulan mevcut asfalt plentimiz, şehrimizin yol çalışmalarında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu tesiste yıllık ortalama 35 bin ton roadmix ve 25 bin ton sıcak asfalt üretilerek köy ve mezra yollarımızın yapım, bakım ve onarımında kullanılmıştır. Aradan geçen sürede genişleyen çalışma programları ve yol standardını yükseltme hedefimiz, İl Özel İdaremizin üretim kapasitesinin yeni bir yatırımla güçlendirilmesini gerekli hale getirmiştir. Saatte 60 ton üretim yapabilen mevcut tesisimizin ardından kurulan yeni plentimiz, saatte 260 tonluk kapasitesiyle üretim gücümüzü dört katın üzerine taşıyacaktır. Yeni tesisle birlikte depolama kapasitemizin 280 ton artması, üretim ve uygulama süreçlerinin daha düzenli biçimde planlanmasına da katkı sağlayacaktır. Ulaşılan bu kapasite sayesinde yol yapım sezonu daha verimli değerlendirilecek, farklı güzergahlardaki çalışmalar hızlandırılacak ve bakım ihtiyaçlarına daha kısa sürede müdahale edilebilecektir. İhtiyaç duyulan asfaltın İl Özel İdaremizin kendi tesisinde ve daha yüksek miktarda üretilebilmesi, mevcut araç ve personel gücünün sahada daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Böylece kamu kaynaklarından daha yüksek verim alınırken vatandaşlarımızdan gelen yol taleplerine daha güçlü bir çalışma programıyla karşılık verilecektir' dedi.

'Tesis, Bingöl'ün köylerine ve mezralarına ulaşan hizmeti güçlendiren kalıcı bir yatırımdır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Toplam yol ağımızın 2 bin 474 kilometresini asfalt yollar oluştururken, bu yolların yaklaşık 269 kilometresinde bitümlü sıcak karışım standardına ulaşılmış durumdadır. Stabilize, tesviye ve ham yol niteliğindeki güzergahlarımız ise önümüzdeki dönemde yol standardını yükseltmek amacıyla sürdüreceğimiz çalışmaların kapsamını göstermektedir. Yeni asfalt plentimizin sağlayacağı üretim imkanı, mevcut yolların zamanında korunmasına ve daha fazla güzergahın nitelikli bir yapıya kavuşturulmasına katkı sunacaktır. Bu çalışmaların vatandaşlarımızın hayatındaki karşılığı, köylerimizin şehir merkeziyle bağının güçlenmesi ve temel hizmetlere erişimin daha güvenli hale gelmesidir. Yol standardının yükselmesiyle öğrencilerimiz okullarına, hastalarımız sağlık kuruluşlarına ve üreticilerimiz pazarlara daha rahat ulaşma imkanı bulacaktır. Dolayısıyla yeni asfalt plentini, teknik kapasitemizi artıran bir tesis olmanın yanında Bingöl'ün köylerine ve mezralarına ulaşan hizmeti güçlendiren kalıcı bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Hedefimiz, ihtiyaçları önceden tespit eden, hazırlığını zamanında tamamlayan ve kaynaklarını doğru kullanan proaktif bir hizmet anlayışını şehrimizin her köşesinde hakim kılmaktır' diye konuştu.

'Kalıcı huzur ve güven ortamı, ülkemizin yatırım iklimin önündeki engelleri kaldıracaktır'

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu, kalıcı huzur ve güven ortamını güçlendirerek ülkemizin yatırım ikliminin önündeki engelleri kaldıracaktır. Yeni dönemde kamu yatırımlarıyla hazırladığımız güçlü zemini özel sektör yatırımları tamamlayacak, üretim ve istihdam daha büyük bir ivme kazanacaktır. Yeni Asfalt Plenti gibi altyapı yatırımları da Bingöl'ü bu ekonomik atılıma hazırlayacak, artan yatırımlarla ilimiz ve bölgemiz kalkınmada yeni seviyelere ulaşacaktır' dedi.