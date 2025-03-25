Yılmaz, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"ne katıldığı konuşmasında, bağımlılıkla mücadele konusunda alınan tedbirleri ve toplumsal öneme dikkat çekti. Bağımlılığın yalnızca bireyleri değil, toplumun tüm kesimlerini etkileyen önemli bir sorun olduğunu belirten Yılmaz, "Bağımlılıklar sadece gençleri değil, her yaştan bireyi etkileyen ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir" dedi.

Yılmaz, bağımlılıkların çeşitlendiğini ve günümüzde teknoloji bağımlılığının da önemli bir mesele haline geldiğini ifade ederek, "İnternet, sosyal medya, dijital oyunlar ve teknoloji bağımlılıkları bireylerin günlük yaşamlarını ve ruh sağlığını derinden etkileyebilmektedir" şeklinde konuştu. Bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olarak 2014 yılında kurulan uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulunun, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılıkları da kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti.

Yılmaz, toplumsal risk alanlarının tespit edilmesinin önemine değinerek, özellikle erken müdahale ve rehabilitasyon çalışmalarının başarı oranlarını artırabileceğine dikkat çekti. "Bağımlılıklarla mücadelede mahalle anlayışını önemsiyoruz" diyen Yılmaz, mahallelerdeki güvenli alanlar ve riskli bölgelerin belirlenerek kamera sistemleri kurulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Son olarak, Yılmaz, şiddet ve nefret söylemlerinin de bir tür bağımlılık olduğuna dikkat çekerek, "Demokratik hukuk devletlerinde insanlar farklı fikirlerini özgür bir şekilde ifade etmelidir, ancak hiçbir bireyin hakaret etmeye, küfretmeye veya şiddet içeren söylemlerle toplumda gerilim yaratmaya hakkı yoktur" dedi. Son günlerde yaşanan sokak olaylarına ve yargı süreçlerine ilişkin hukuka aykırı eylemlerle ilgili uyarılarda bulunan Yılmaz, "Demokrasi ve hukuk devletiyle uyumlu hareket etmemiz gerekiyor" diyerek, toplumsal huzur ve güvenin korunmasının önemini vurguladı.