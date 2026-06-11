Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Samsun'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Samsun'da katılacağı AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri tarafından kapıda karşılanan Cevdet Yılmaz, ardından valilik binası girişinde anı defterini imzaladı. Valilik makamında kısa bir görüşme yapan Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İstiklal Meydanı ve civarındaki yapıları gezdi. Yılmaz, meydanda vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti.

Cevdet Yılmaz ile sohbet ettikten sonra emekli maaşlarına iyileştirme yapılmasını isteyen vatandaşlar, 'Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım şu maaşlarımıza biraz bir şeyler yapamaz mısınız? Hayırlısı deyip geçmeyin. 20 bin lira ile geçinmeye çalışıyoruz' dediler.

Vatandaşlara cevap veren Yılmaz ise, 'Zor bir dönem biliyorsunuz. Ama inanın sonuna kadar zorluyoruz' diye konuştu.

Cevdet Yılmaz'ın Samsun ziyaretinde ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan hazır bulundu.

Cevdet Yılmaz, yarın sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.