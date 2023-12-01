Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Yazıcı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İsmail Boz; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güliz Muğan getirildi. Söz konusu atama kararları Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

