Erdoğan, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "Bu kutlu ay, milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirme vesilesi olmuştur. Ancak bu kutsal ayı zehirlemek isteyenler her dönem olduğu gibi bugün de mevcuttur" dedi. Ramazan ve oruç karşıtı söylemlerin halk nezdinde karşılık bulmadığını belirterek, "Milletimiz, milli ve manevi değerlerine sahip çıktığı gibi farklı hayat biçimlerine de hoşgörüyle yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Baskıcı Günlere Son Verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının, ülkede hiçbir kesimin kökeni, inancı ya da mezhebi nedeniyle ötekileştirilmediği bir ortam tesis ettiğini vurgulayarak, "28 Şubat döneminde olduğu gibi azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik" dedi. Terörsüz bir Türkiye için yürüttükleri girişimlerin önemine dikkat çekerek, "Bölgemizi içten içe kemiren mezhepçilik fitnesinin ülkemize bulaşmasını da engelledik" diye ekledi.

Ekonomik Reform Mesajı

Ekonomi alanında yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu yılı disiplinli bir şekilde geçirerek, önümüzdeki yıllarda bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atacağız" dedi.

Muhalefete Eleştiri

Ana muhalefeti sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı, "Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler ortadadır. Karşımızda yolsuzluk, taciz, sahtekarlıkla sarmalanmış bir yapı var. Belediyelerde yamyamlık boyutuna varan yolsuzluklar, muhalefet partisi ıçindeki vicdan sahiplerinin bile sabır sınırlarını zorlamaya başladı" diye konuştu.

"Güçlü Bir Şekilde Çalışacağız"

Erdoğan, AK Parti'nin en önemli vasfını "kendini yenileme, tazeleme ve geliştirme kabiliyeti" olarak tanımladı. Partililere seslenerek, "Cumhuriyetimizin ikinci asrını kucaklayacak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sizler inşa edeceksiniz" dedi.

Siyasette sahada olmanın önemine vurgu yapan Erdoğan, "Seçimler sahada kazanılır. Biz sandıktan gücülü çıktığımızda yedi düvel bir araya gelse bile anlam ifade etmez. Ramazan Bayramı sonrasında çalışma tempomuzu arttıracağız" diyerek önümüzdeki döneme dair yol haritasını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek tamamladı.