Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in F-35 açıklamalarıyla ilgili, 'Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi' dedi.

Ankara, 2 gün süren NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İttifakın 32 üyesinin liderlerini bir araya getiren zirvede savunma harcamalarının artırılması, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma sanayi iş birlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alındı. Liderler oturumları ve ikili temasların ardından zirve sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kapanışta düzenlediği basın toplantısında zirvede alınan kararları değerlendirdi ve Türkiye'nin öncelikleri ile bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi'

ABD Başkanı Trump'ın dün yapılan basın açıklamasında F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesine sıcak bakmasını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'un olumsuz açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, 'Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serf ettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilirdi. Türkiye şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz' diye konuştu.

'Bizi izlemeye devam edin'

Bir gazetecinin 'Trump ilk günlerde sizinle görüşmesinde F-35'le ilgili olumlu bir takım sinyaller vardı. Ancak az önce basın toplantısında 'henüz tamamen kararımı vermedim' dedi. Size ne söyledi F-35'le ilgili?' sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir ifadeyle, 'Bizi izlemeye devam edin' dedi.

'Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var'

Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin güvenliğini ne derece etkilediğini ve müttefiklerin projeye olan ilgisinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var' ifadelerini kullandı.

Bir gazeteciye soru hakkı verilmesinin ardından gazetecinin Yunanistan basınından olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Görüyorsun gözlerinden tanırız' ifadelerine yer verdi. Aynı gazetecinin 'Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir adım ne olabilir?' sorusuna Erdoğan, 'Miçotakis ile özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. Ama şunu açık ve net söyleyeyim ki; o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum' cevabını verdi.

Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmelliyet Merkezi teklifinin NATO'lu müttefikler tarafından nasıl karşılandığının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi:

'Tabii bunu şu anda bu Mükemmelliyet Merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanlar gerekli cevabı gerekli zamanlarda veriyorlar. Bu konuda da Türkiye olarak biz belli bir imkana belli bir güce sahibiz. Ve gerek gücümüzü gerekse imkanımızı gerekse bu Mükemmeliyet Merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz. Göstereceğiz. Bunun için BAYKAR önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu.'

'F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu diyecek'

'Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ticaret, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik alanlarında ne gibi somut adımların atılması bekleniyor?' sorusu üzerine konuya dair bazı örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öncelikle tabii ki savunma sanayi önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun yanında ekonomik ilişkiler çok çok önemli. Bu ekonomik ilişkilerimizi Amerika'yla geliştirmek ülkemizin ciddi manada menfaatine. Ve bu aynen Amerika'da kabul ediyor. Ve bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi. F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu diyecek' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı'

Bir gazetecinin Türkiye'nin geldiği demokrasi süreciyle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da doğuda çobanlarımız yaylada. Çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor. Sürülerini otlatıyor. Ve bakıyorsunuz yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci Terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık. Şimdi bizler de örneğin partim bütün ekibiyle mitinglerini yapıyor. Mitinglerimizi yapıyoruz. Ve bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum.'

'Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok'

ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmasına yönelik sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanı burada. Genel Kurulma Başkanım burada. Diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman yirmi dört saat içerisinde bize döner. Ve yirmi dört saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız' dedi.

Batılı liderlerin zirveye ilişkin karşılamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken 'Gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'Biz Yeniçerilerinizi tanırız' dediler' ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran ile ateşkes bitti açıklamasına ilişkin Erdoğan, 'Masa kolay değil. Türkiye'de de altılı masa kurdular, daha kurmadan dağıldı. Bu masa farklı bir masa. Ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Bizim masamız kolay kolay dağılmaz' şeklinde konuştu.

Yerli savaş uçağı KAAN ile ilgili soru üzerine Erdoğan, 'Bu motorlarla ilgili konuyu Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak' ifadelerinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'tehdit hissediyoruz' söylemine ilişkin Erdoğan, 'Bu casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki; bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Bu konu her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu casus belli de bu konulardan bir tanesi. Mavi vatan konusuna gelince, mavi vatan konusu da bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil yeri geldiği zaman da onu özellikle biz kendi içimizde ve kara sularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

Hürmüz Boğazı konusunda Türkiye olarak çaba gösterildiğini vurgulayan Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir savaş gölüne dönüşmesini istemediğinden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Gazze konusunu ısrarla gündeme getirdiğini belirterek, Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak gördüklerini söyledi. Erdoğan, bölgede bir an önce sulh ve sükûnun sağlanması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, zirvenin organizasyonunun da son derece başarılı geçtiğini belirterek, organizasyonda görev alan tüm personele teşekkür etti. İkramlar ve sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, emeği geçen tüm çalışanları tebrik etti.

'Gemi inşa sanayii başta olmak üzere fırkateynler, korvetler ve denizaltılar projelerini görüştük'

ABD ile ortak projelere ve yaptırımların kaldırılması konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Takvim demeyeyim ama Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayii gerek ekonomi bütün bunlarda müşterek çalışma hatta Türkiye'nin savunma sanayiinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Gemi inşa sanayii başta olmak üzere fırkateynler, korvetler ve denizaltılar projelerini görüştük. Türkiye bunları tersanelerinde yapar, bunları yapmaya da muktedirdir' ifadelerinde bulundu.

Avrupa Birliği oy birliği sorusu üzerine Erdoğan, 'Bize düşen görev liderlerle bu konuları görüşmek. Bugün Alman Şansölyesi ile de bu konuyu görüştük. Şimdi de diğer liderlerle gündeme getireceğiz, konuşacağız. Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti bu bir zulümdür. 'Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın' diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız. Hayırlısı olsun' diyerek konuşmasını noktaladı.