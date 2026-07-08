Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası meşruiyeti önceleyen yaklaşımıyla küresel siyasetin saygın aktörlerinden biri olmuştur' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bolat, 'Uluslararası ilişkilerde kalıcı etki; yalnızca askeri güçle ya da ekonomik kapasiteyle değil, güven inşa edebilme kabiliyeti, öngörü sahibi liderlik ve tutarlı bir devlet aklıyla mümkündür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, çok taraflı diplomasiyi ilkesel duruşla buluşturan; krizlerin derinleştiği dönemlerde diyalog kanallarını açık tutan ve uluslararası meşruiyeti önceleyen yaklaşımıyla küresel siyasetin saygın aktörlerinden biri olmuştur. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi de Türkiye'nin yalnızca bulunduğu coğrafyanın değil, küresel istikrarın geleceğine ilişkin meselelerde de sözüne itibar edilen bir ülke olduğunu bir kez daha göstermiştir' ifadelerini kullandı.