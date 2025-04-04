ABD Ziyareti Gündemde, Kesin Tarih Net Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne olası bir ziyaretle ilgili henüz kesin bir tarih belirlenmediğini ifade etti. "Dışişleri Bakanımız ve Ticaret Bakanımız, ABD ile ilgili görüşmelere devam ediyor. Seyahat takvimleri her an işleyebilir ve bu ziyaretlerde vergi yapılandırmaları gibi konular ele alınabilir. Temennimiz, Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımların hayata geçmesini görmek" dedi.

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin Her Şeyidir"

Terörle mücadelede herhangi bir sıkıntının olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Terörsüz bir Türkiye için planlanan süreç başarıyla yürütülmektedir. Son dönemde CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar tutmamıştır ve tutmayacaktır. Cumhur İttifakı, terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmektedir. Ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde her alanda gelişen ve gücü artan bir Türkiye var" şeklinde konuştu.

"Boykot Çağrısı Beklenen Etkiyi Yaratmadı"

2 Nisan'da yapılan boykot çağırısının beklenen sonucu vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet 2 Nisan'ı boykot günü olarak belirledi ancak beklenen etki oluşmadı. Aksine, alışveriş merkezleri yoğunluk yaşandı. Ekonomiye zarar vermeye çalışanları milletimiz affetmiyor. Tam tersine, milli ve yerli bir duruş sergileyerek ekonomiye destek veriyorlar" dedi.

Devlet Bahçeli'nin Sağlığı Hakkında Olumlu Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Erdoğan, "Devlet Bey, rahmetli Alparslan Türkeş'e olan vecibesini yerine getirdi. Kendisiyle görüştüm ve sağlığını sordum. Gayet iyi olduğunu söyledi. Rabbim sağlık ve afiyet versin. Yapacak daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, önümüzdeki dönemde hem dış politika hem de ekonomi alanında izlenecek stratejiler konusunda önemli ipuçları sundu.