

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de resmi temaslarına başladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı. Kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da yer aldı.

İki lider görüşmede küresel ve bölgesel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, G20 Zirvesi kapsamında bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili attığı adımları liderlere anlatacak.