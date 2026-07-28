Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok konuda iş birliği anlaşmalarına varıldığını bunlardan birisinin de Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmesi olduğunu duyurdu.

'İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk'

Irak Başbakanı Zeydi'ye görevi devralmasından dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin içeriğine dair bilgi vererek, 'Ali Zeydi kardeşimi bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde üstlendiği görevi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Önceki Başbakan Sayın Sudani ile de ilişkilerimizi kurumsal temelde güçlendirmeye matuf stratejik adımlar atmıştık. Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz de Türkiye olarak kendisine ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazırız. Bu kardeşlik zemini temelinde kendisiyle ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Tabii yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu' dedi.

'Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız'

Son dönemde bölgede yaşanan savaş ortamından Irak'ın da en çok etkilenen ülkelerden birisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da iş birliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim' ifadelerini kullandı.

'Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur'

İş birliklerinin diğer önemli başlıklarından birinin enerji olduğunu ve bu noktada ele alınan konuları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. İklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmemizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakanın heyetindeki bakanların iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum' ifadelerine yer verdi.

'Irak Türkmenlerine Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyorum'

Irak Başbakanı Zeydi ile güncel bölgesel gelişmeler hakkındaki görüşlerinin büyük ölçüde benzer olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabaları ve bilhassa Suriye ile süren temaslarını yapıcı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz. Irak'ın beşeri zenginliğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve aramızdaki kardeşliğin en sağlam dayanağını teşkil eden Irak Türkmenlerine Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyorum. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Selman Ağoğlu kardeşimize yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum. Sayın Zeydi'ye ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Zeydi ise yapılan bu ziyaretin protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerin pekiştirilmesinin bir nişanesi olduğunu söyledi. Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ettiklerini söyleyen Zeydi, özellikle Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalıştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Üçüncü nehri de istiyoruz. Artık bu nehir, ekonomi nehri olsun, bu da tabii Kalkınma Yolu'dur.'

'Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz'

Zeydi'nin konuşmasından sonra tekrar konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'nin 'Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz' dediğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, 'Sayın Bakan sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar' dedi.