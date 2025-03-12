Gazze ve Filistin’e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistin halkına selamlarını ileterek, İsrail’in 471 gündür süren saldırılarının bir soykırım niteliğinde olduğunu belirtti. Bu süreçte 61 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce gazeteci ve sağlık çalışanının bilinçli bir şekilde hedef alındığını vurguladı. Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin davasını savunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin, İsrail’e yönelik ticari işlemleri tamamen durdurduğunu belirten Erdoğan, 9 ülkenin daha Filistin’i tanımasına katkı sağladıklarını ifade etti. Gazze’ye 100 bin ton insani yardım ulaştırıldığını, yaralı ve hasta Filistinlilerin Türkiye’de tedavi altına alındığını dile getirdi.

Suriye’nin Toprak Bütünlüğüne Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve üniter yapısının korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi için her türlü çabayı desteklediklerini söyledi. Erdoğan, “Suriye’de barış ve huzurun sağlanması için dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması büyük önem taşıyor” dedi.

“Filistin’in Bağımsızlık Mücadelesini Sonuna Kadar Destekleyeceğiz”

Türkiye’nin Filistin davasına olan desteğini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, iki devletli çözümün kalıcı barış için tek yol olduğunu söyledi. "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan adil bir çözüm mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Biz Filistin’i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.