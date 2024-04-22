Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Erdoğan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde ikili ilişkiler, güvenlik, ticari ve su sorunu gibi konular ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak’ı ziyaret etmişti.

Irak hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdi

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Irak’a yapacağı ziyareti “tarihi” olarak nitelendirerek, söz konusu ziyarette iki ülke arasında yaklaşık 25 mutabakat zaptı imzalanacağını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Irak’a yağacağı resmi ziyaret öncesi Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi açıklamalarda bulundu. El-Avadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkent Bağdat’a yapacağı ziyareti “tarihi” olarak nitelendirerek, ziyarette Irak-Türkiye ilişkilerine önemli bir rota çizecek yaklaşık 25 mutabakat zaptı ile 2 anlaşmanın da imzalanacağını söyledi.



Ziyaretin daha önce eşi benzeri olmadığını ileri süren el-Avadi, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyareti, Irak-Türkiye ilişkilerini büyük ölçüde ilerletecek. Bu dediklerimiz ziyareti büyütmeyi amaçlamıyor, bu bir gerçektir ve yarın herkes görecektir. Bu anlaşmalar ve mutabakat zabıtları iki ülke arasındaki ilişkilerin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Ziyarette özellikle su, güvenlik, ekonomi ve Kalkınma Yolu Projesi konularında büyük sürpriz olacak” dedi.



Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra Bağdat’a yapacağı ziyaretin büyük bir önem taşıdığının altını çizen el-Avadi, “Bu ziyaret için son yıllarda iki ülke arasındaki ortak komisyonlar, ekonomik, güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi çalışmalarını yürütmüştü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak’ı ziyaret etmişti.