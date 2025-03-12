Dünyanın önde gelen forklift ve depolama ekipmanları markası Crown; akülü forklift, dizel forklift, reach truck, dar alan sipariş toplayıcı, yüksek raf istifleyici, transpalet ve çekme makineleri ile zengin bir ürün grubuna sahip. Depo ekipmanları alanında 80 yıllık tecrübesiyle Crown, Avrupa standartlarında üretilen yeni nesil turbo Stage V motora sahip forkliftler ve depo ekipmanlarıyla sektörün kısa zamanda gözdesi oldu.

WP3215: 1,6 tona kadar taşıyabiliyor

Sağlamlık, yüksek kaldırma kapasitesi, dayanıklılık ve teknolojisiyle dikkat çeken Crown WP transpalet serisinde, 800 ile 2000 kg arasında farklı taşıma kapasiteleri sunuluyor.

Crown WP3215, 1600 kg'a kadar kaldırma kapasitesi ile üretim çevreleri veya dağıtım merkezlerinde rahatlıkla kullanılabilen bir ürün. Crown WP3215’in, çift pistonlu kaldırma mekanizması kullanım konforunu artırıyor. 8 mm’lik ağır hizmet çeliğinden imal edilen etek sacları dayanıklılık oluşturuyor. Çelik malzemeden imal kapakları ise makine içinde bulunan değerli komponentleri koruyor. Tüm Crown WP transpalet serilerinde, kırılmaz alüminyum ile kaplanmış tutacaklar ve kollar standart. Ayrıca 5 yıl şasi garantisi ile ağır hizmet tipi operasyonlara da uygun.

Crown CD30: Operatör dostu 30 tonluk forklift

Crown’un yeni nesil dizel forklift serisinde yer alan CD30, kullanıcı ihtiyaçlarına en iyi yanıt veren, istifleme sürecini kolaylaştıran bir forklift. Avrupa standartlarında üretilen, çalışma esnasında otomatik rejenerasyonlu yeni nesil motoruyla sınıfının tüm gerekliliklerini karşılıyor. Yağ soğutmalı disk frenleri güçlü bir durma mesafesi sağlıyor. Disklerin yağın içerisinde tutularak soğuması sağlanıyor ve minimum aşınma gerçekleşiyor. Bu sistem; fren sisteminin iç aksamlarını kir, su, streç film ve kırık paletlere karşı koruyor.

İleri ve geri hız limiti belirleyebilme, ayrıca ileri vitesten geri vitese geçiş özelliğinin yalnızca 3 km/s altında gerçekleşebilmesi güvenliği ve pratikliği artırıyor. Elektronik park freni, motor durdurulduğunda otomatik olarak devreye giriyor. 5 inçlik LCD ekran üzerinden ise Crown CD30’a dair tüm kullanım detayları kolaylıkla takip edilebiliyor.

Depoya özel çözümler ve operatör eğitimleri

Satış öncesi danışmanlığı ile depo ortamlarını yerinde analiz eden ve maksimum verimliliği sağlayacak fonksiyonel depo ekipmanlarını öneren Crown, iş ortaklarının tüm gereksinimlerini karşılarken maliyetten tasarruf etmelerini de sağlıyor. Operatörlere yönelik düzenlediği teorik ve pratik eğitimleriyle verimliliği artıran ve ekipmanların daha uzun süre etkin çalışmalarını sağlayan Crown, iş ortaklarının önceliklerini dinleyerek doğru çözümlere odaklanıyor.