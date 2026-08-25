Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 'Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın bu bilinçle sahaya çıkacağız. Son yıllarda Fenerbahçemizin Avrupa kupalarında yükselişi var. Yarınki maçla beraber bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, Lyon'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın önemine vurgu yapan Kartal, 'Yarın 90 dakika belki 120 dakika oynanacak zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın bu bilinçle sahaya çıkacağız. Son yıllarda Fenerbahçemizin Avrupa kupalarında yükselişi var. Yarınki maçla beraber bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda şunu söyledim: Birlikte oynayın. Cesur olun. 18 yıldır camiamızın hasreti var. Ülkemiz ve ülke puanı için de çok çok önemli olduğunu hatırlattım. Hepsi de bunu bilincinde. Hep birlikte yarınki maça çok iyi konsantreyiz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakip taraftarların önünde oynayacağız ama bunun bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Oyuncularımız da ben de bu tür deplasmanlarda oynamaya alışığız. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak, futbol oynadı. Atmosfer ve tribünler çok güzeldi. Rakibe göre bizim bir iki tane daha fazla pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek; buradan maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Kulüp olarak mağdur olduk'

Lyon Teknik Direktörü Fonseca'nın lig maçındaki rotasyonuyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine İsmail Kartal, 'İlk lig maçında (Gençlerbirliği) biz de 5 oyuncuyla rotasyon yaptık. 5'i de A Milli takım oyuncusu. Çok normaldi. 12 tane net pozisyona girmişiz ve iki top direkten dönmüş. İki tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. 'Olabilir' dedik. Lyon maçına çıktık. Lyon maçında elimizden geleni yaptık ama biz 2.5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarın ki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenmiş çıkıyorlar. Bu dünyanın her yerinde olabilir ama biz kulüp olarak bu maçın (Gençlerbirliği) tehir edilmesini istedik ama Federasyon bunu kabul etmedi. Burada kulüp olarak mağdur olduk. Artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Dördüncü gün maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turu geçmek istiyoruz' diye konuştu.

'Fenerbahçe için en doğru 11'le sahaya çıkacağız'

Eksik oyuncular ve maç planlamasıyla ilgili ise sarı-lacivertlilerin teknik patronu, 'Bizim bütün takımdaki oyuncularımız çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Biz hepsine çok güveniyoruz. Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın, sakatlanan arkadaşların yerini aratmayacaklarını düşünüyorum. En az onlar kadar belki de daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüyoruz. Bu bir fırsat hem bizim için hem oyuncularımız için gerçekten bir fırsat maçı olabilir. Onlar için ilk defa oynanacak. Belki oynamış olup da sonradan girenler için de aynı şekilde olacak. Dediğim gibi bizim için çok bir kayıp olmayacak. Biz yarın hangi oyuncu olursa olsun sahaya çıkacak olan hep beraber elimizden gelen en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Buraya kendi futbolumuzu oynamaya geleceğiz. Turu geçmek için futbol oynayacağız. Kendimize göre tabii matematiğimiz var. Rakibi analiz ediyoruz. Nasıl onlar bizi analiz ediyorsa biz de onları analiz ediyoruz. Rakip takımın topa sahip olması, topla oynamak isteği, öndeki hızlı ve çabuk adamların üzerinden sonuç almasını hepsini biz de ekip olarak değerlendiriyoruz. Çalışıyoruz. Bugün de antrenman yapıp akşam otelde tekrar ekip arkadaşlarımızla beraber hep birlikte biz bakacağız. Bir karar vereceğiz. Yarın bizim için, Fenerbahçe için en doğru 11'le sahaya çıkacağız' değerlendirmesini yaptı.