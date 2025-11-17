Teslimat töreni Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Corm Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sevindik, Filo Yönetiminden Sorumlu Kurucu Ortak Ömer Sevindik ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç’un katılımı ile gerçekleşti.

Mobilya, tekstil ve otomotiv parçaları lojistiğinde uzmanlaşan Corm Group ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere taşımacılık yapıyor. Operasyonlarını Türkiye, Lüksemburg ve Türkmenistan’da bulunan ofislerinden yöneten Corm Group’un İstanbul’da bir merkez deposu ve Almanya Nurnberg’de ağırlıklı olarak parsiyel taşımacılık için kullanılan bir deposu bulunuyor.

Teslimat töreninin açılış konuşmasını yapan Çetin Nuhoğlu: “Corm Group, lojistik sektörünün içinden gelen bir ekibin kurup liderlik ettiği, hizmet kapsamını ve operasyonlarını planlı yatırımları ile büyüten değerli iş ortaklarımızdan biridir. Tırsan, lojistik sektörüne Avrupa’nın en yüksek kapasiteli Ar-Ge Merkezleri, en çeşitli test altyapısı ile güç katmaya, en verimli, rekabetçi treylerleri sunmaya devam ediyor. Corm Group’un da genişlettiği operasyonları için gerçekleştirdiği bu yatırım ile rekabet gücünü artıracağına eminim. İş birliğimizin büyüyerek artmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

“TIRSAN’IN YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ İLE YÜKSEK VERİM ELDE EDECEĞİZ”

Nuhoğlu’nun ardından, gerçekleştirdikleri yatırım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Corm Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sevindik planlı yatırımlar ile adım adım büyüdüklerinin altını çizdi. Sevindik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2016 yılında lojistik sektörünün içerisinde yetişmiş, işi, gücü, bilgisi ve yetkinliği lojistik odağında olan bir ekip ile şirketimizi kurduk. O günden bugüne adım adım hizmet verdiğimiz rotaları genişlettik, yurt dışı ofislerimizi ve İstanbul depomuzu devreye aldık. Bugün de filomuzun yeni araçlarını teslim alıyoruz. Bu yatırımı hem hizmet kapsamımızın hem taşıma kapasitemizi artırmak için yapıyoruz. Tren yükleme operasyonlarına uygun bu son teslimat ile Avrupa hattında verdiğimiz intermodal taşıma kapasitemizi artırıyoruz. Tırsan’ın titizlikle geliştirip en küçük parçasına kadar test ettiği araçlarına yatırım yaparken hiç tereddüt etmedik. Yüksek taşıma kapasitesine sahip bu araçlar ile en yüksek verimi elde edeceğimize eminiz. Sahadaki ihtiyaçlarımızı bizimle masaya yatıran, operasyonlarımız için en doğru treylerleri filomuza katmamızı sağlayan Tırsan ekibine teşekkür ediyorum. Tırsan ile olan iş birliğimizin büyüyen yatırımlarımıza paralel büyüyeceğinden eminim.”

Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, tüm vagon ve tünel tiplerine de uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.