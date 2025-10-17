Yeni Kullanıcılara 200 TL Hoş Geldin Hediyesi

CoinTR, platforma ilk kez katılacak kullanıcılara özel olarak 200 TRY değerinde hoş geldin hediyesi veriyor. Katılımcılar, yalnızca hesap oluşturup kampanya sayfasındaki “Katıl” butonuna tıklayarak hediyesini almaya hak kazanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir alım-satım işlemi yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Kampanya, Türkiye saati ile 14 Ekim 2025 saat 19.00 ile 21 Ekim 2025 saat 19.00 tarihleri arasında geçerli olacak. Katılım koşullarını sağlayan kullanıcıların ödülleri, en geç 5 iş günü içerisinde Spot hesaplarına yatırılacak. Hediyenin kullanılabilmesi için KYC doğrulamasının tamamlanması gerekiyor. Her kullanıcı yalnızca bir kez kampanyadan faydalanabiliyor.

CoinTR Hediye Kutusu Etkinliği: 3 Farklı Coin Hediyesi Kullanıcıları Bekliyor

CoinTR’nin düzenlediği bir diğer etkinlik olan “Hediye Kutusu Etkinliği”, hem yeni hem de mevcut kullanıcıların katılımına açık. Etkinlik kapsamında belirli görevleri tamamlayan kullanıcılar, yaklaşık 10 USDT değerinde 3 farklı coin kazanma şansı elde ediyor.

Etkinlik, Türkiye saati ile 31 Ekim 2025 saat 10.00’da sona eriyor.

Katılım için kullanıcıların aşağıdaki adımları tamamlaması gerekiyor:

KYC doğrulamasını yapmak, TRY yatırarak hesabını aktif hale getirmek, İlk işlemini gerçekleştirmek:

Yeni kullanıcılar için minimum 50 USDT işlem hacmi (USDT/TRY hariç),

Mevcut kullanıcılar için minimum 1.000 USDT işlem hacmi (USDT/TRY hariç),

Tüm görevleri tamamladıktan sonra kampanya sayfasındaki “Talep Et” butonuna tıklamak.

Tüm şartları sağlayan kullanıcıların hediyeleri, 3 iş günü içerisinde Spot hesaplarına aktarılacak. Etkinlik yalnızca bireysel kullanıcılar için geçerli olup, kurumsal ve alt hesaplar kapsam dışı tutuluyor.

Katılım Koşulları ve Genel Bilgilendirme

Her iki kampanya da yalnızca bireysel ve doğrulanmış CoinTR kullanıcılarına yöneliktir.

Katılım, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip kullanıcılarla sınırlıdır.

Kazanılan ödüller, kullanıcıların Spot hesaplarına yatırılmakta olup, CoinTR platformu içerisinde kullanılabilir.

Ödül değerleri piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

CoinTR, sahte hesap açma, hileli işlem hacmi yaratma veya olağandışı faaliyetlerde bulunan kullanıcıları önceden bildirimde bulunmaksızın diskalifiye etme hakkını saklı tutar.