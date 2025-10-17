HP Enterprise ve Nvidia iş birliği ürünü son teknoloji donanımlarla desteklenen bu hizmet, şirketlere ihtiyaç duydukları yüksek işlem gücünü saatlik, günlük veya aylık kiralayabilme imkânı sunuyor. Böylece kullanıcılar, yapay zekâ projelerini kısa sürede kolayca hayata geçirebilecek. FixCloud’un bu oyun değiştirici hamlesiyle yapay zekânın kapıları, startup ve KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar herkese açılacak.

Türkiye'nin önde gelen bulut servis sağlayıcısı FixCloud, yapay zekâ, makine öğrenimi ve veri bilimi gibi yüksek performans gerektiren alanlar için yeni hizmetini devreye aldı. “GPU as a Service” (GPUaaS) olarak adlandırılan bu çözüm, şirketlerin yeni nesil teknolojilere geçişte en büyük sorunlarından biri olan yüksek başlangıç maliyetlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

FixCloud CEO’su Yılmaz Barçın, yapay zekâ alanında Türkiye’nin en büyük altyapısını oluşturmak için çıktıkları yolda, ilk aşamada 2 milyon dolarlık, toplamda 10 milyon dolara ulaşacak yatırımla hemen her ölçekte firmanın yapay zekâ kullanımına esnek fiyatlarla cevap vereceklerini belirtti.

Yüksek Donanım Maliyetleri Tarih Oluyor

Yılmaz Barçın, yapay zekâ uygulamalarının, normal bilgisayarların çok ötesinde bir işlem gücüne ihtiyaç duyduğunu ve bu gücü sağlayan özel donanımların (GPU-Grafik İşlemci Birimi) ise hem yüksek maliyetli hem de kısmi yasaklı olduğunu dile getirdi.

Şirketlere bu donanımları satın alma zorunluluğu olmadan, ihtiyaçları kadar kullanma esnekliği sunduklarını söyleyen Barçın, “Geliştirdiğimiz ‘kullandığın kadar öde’ modeli sayesinde süper bilgisayar gücü saatlik, günlük veya aylık olarak kiralanabiliyor. İşletmeler, taahhüt istenmeyen bu hizmetle özellikle Retrieval Augmented Generation (RAG) gibi modern yapay zekâ mimarilerine erişerek inovasyon hızlarını arttırabilecek. Dünyanın en ileri yapay zekâ çipleri arasında gösterilen Nvidia’nın GH200 süper çiplerini kullanarak geliştirdiğimiz bu hizmeti, Türkiye’de kurduğumuz altyapı üzerinden yüksek güvenlikli şekilde ve KVKK uyumu ile sağlıyoruz.” diye konuştu.

10 Milyon Dolarlık Yatırımın İlk Aşaması Tamamlandı

Barçın, yapay zekâ ve veri analizinin, günümüzde şirketler için en önemli rekabet araçlarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, şunları da kaydetti:

“Türkiye'nin en büyük yapay zekâ işlem gücü (GPU-Grafik İşlemci Birimi) altyapısını kurmak için yola çıktık. Teknoloji devi HP Enterprise ile stratejik iş birliği yaparak, altyapımızı 2 milyon dolar değerindeki bloklar halinde büyütüyoruz. 2026 yılı içerisinde toplam yatırımımızın 10 milyon doları aşmasını hedefliyoruz.

ABD’nin yapay zekâ teknoloji kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'de en yeni nesil çiplere ulaşmak oldukça zor. FixCloud olarak bu engeli ortadan kaldırıyoruz. Müşterilerimize sadece bir hizmet değil, küresel rakiplerle yarışabilecekleri bir teknoloji gücü sunuyoruz. Büyük dil modellerini eğitmek, optimize etmek veya üretken yapay zekâyı güvenli şekilde çalıştırmak için gerekli GPU gücü, artık elinizin altında olacak. "