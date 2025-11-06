Bu iş birliği sayesinde CoinTR kullanıcıları, N Kolay aracılığıyla 7/24 ücretsiz TL transferi yaparak kripto yatırımlarını daha hızlı, kolay ve güvenli biçimde gerçekleştirebilecek.

Hız, güven ve kolaylık temelli hizmet anlayışıyla CoinTR, N Kolay’ın “hayatı kolaylaştırma” vizyonuna ortak olarak “Yatırımı Kolaylaştıran” stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda CoinTR kullanıcıları, N Kolay aracılığıyla TL yatırma işlemlerini pratik ve güvenli biçimde tamamlarken; N Kolay kullanıcıları da mobil uygulamaları üzerinden CoinTR’deki yatırım hesaplarına komisyon ödemeden anında para aktarabilecek.

CoinTR’nin N Kolay ile iş birliği hakkında konuşan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, şunları söyledi: “Kullanıcılarımızın ve CoinTR’de yatırımlarını yönetmeyi hedefleyen yeni kullanıcılar için N Kolay ile iş birliğimiz kripto yatırımlarını hızlıca gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak. N Kolay mobil bankacılık uygulaması üzerinden yedi gün yirmi dört saat boyunca konforla, kolay ve güvenli bir şekilde CoinTR’ye para transferi gerçekleştirebilecekler.”

Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Hayatı kolaylaştırma ve finansal erişilebilirlik vizyonumuz doğrultusunda CoinTR ile kripto varlık ekosistemini de kapsayacak yeni bir adım attık. Herkesin anlayabileceği arayüzler ve sistemler kullanarak kripto alım satımını güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan CoinTR ile gerçekleştirdiğimiz doğrudan entegrasyon sayesinde, TL transferleri saniyeler içinde tamamlanacak. Bu iş birliğiyle kullanıcılarımızın dijital bankacılık deneyimlerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz.”