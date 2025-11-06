Empa 2.0 vizyonunu bir nevi ‘kabuk değiştirme’ hamlesi olarak tanımlayan Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, “Amacımız iş yapış şekillerimiz ve uygulama alanlarımızı genişleterek kendi perspektifimizle birlikte müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin de bakış açılarını genişletmeyi hedefliyoruz” dedi. Empa’nın bu dönüşümündeki en büyük itici gücün, ‘Yeni Nesil Ar-Ge Modeli’ olacağını vurgulayan Sarpel, “Empa 2.0 ile yeni alanlara, yeni pazarlara ve genç şirketlere yatırım yapan, daha geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren, özellikle Ortadoğu ve Avrupa’da ihracat payını artırarak daha fazla görünürlük kazanan, yerli ve milli çözüm projelerine daha fazla katkı sağlayan, savunma sanayii gibi kritik alanlarda daha fazla yer alan bir Empa Elektronik yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve diğer bileşen çözümlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle 44 yıldır kapsamlı teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkeziyle yeni bir dönemin kapılarını aralarken köklü bir dönüşüm sürecinin de ilk adımlarını attı. Empa 2.0 vizyonuyla adeta kabuk değiştiren şirket, iş yapış şekillerini ve uygulama alanlarını genişleterek kendi perspektifiyle birlikte müşterilerinin ve tedarikçilerinin de bakış açılarını genişletmeyi hedefliyor.

Teknolojinin öncüsü ve ilklerin markası

Türkiye elektronik sanayiinde yalnızca ürün tedarikçisi olarak değil, aynı zamanda teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olarak öne çıkan Empa Elektronik, dünya çapındaki yenilikleri yakından izleyerek Türkiye’ye taşıyor. Gömülü sistemler, uçta yapay zekâ ve bulut-IoT konularındaki güçlü mühendislik birikimi ve yazılım desteği sayesinde şirket, bu alanlarda Ar-Ge çalışmalarının ve üretim süreçlerinin daha verimli ve hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Bu özelliğiyle Türk elektronik sanayinin önemli kilometre taşlarında imzası bulunan Empa, 44 yıllık geçmişinde pek çok ilki de gerçekleştirdi. Bu ilklerin arasında Türkiye’nin ilk TV kumandası yazılımı ve ilk TSE standartlı yerli bilgisayarı bulunuyor.

“Havada, karada, denizde, uzayda teknolojinin olduğu her yerdeyiz”

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, uzay, havacılık ve savunma sanayi, e-mobilite projeleri, endüstriyel elektronik uygulamaları, akıllı enerji yönetimi ve aydınlatma çözümleri, tüketici elektroniği ve beyaz eşya gibi çok geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Empa Elektronik’in ürün ve hizmetleriyle sanayinin pek çok alanında var olduğumuz gibi, gündelik yaşantıda birçok insanın hayatına dokunduğunu dile getiren Sarpel, “Savunma sanayinde yer aldığımız projelerde havada, karada ve denizde; TOGG başta olmak üzere otomotiv sanayiinde yer aldığımız projelerle yollardayız. Endüstriyel elektronik alanındaki uzmanlığımızla ülkemizdeki üretim faaliyetlerinin en güçlü destekçisiyiz. Akıllı enerji ve LED’li aydınlatma alanındaki çözümlerimizle kentlerde, tüketici elektroniği çözümlerimizle evlerde hayatı kolaylaştırıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin vizyon projelerine ürün ve Ar-Ge desteği veriyoruz”

Empa Elektronik olarak, Türkiye’nin hemen hemen tüm vizyon projelerine ürün ve Ar-Ge desteği verdiklerini ifade eden Sarpel, savunma sanayinde 5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN, Temel ve Jet Eğitim Uçakları HÜRKUŞ ve HÜRJET, Altay Tankı, İHA ve SİHA projeleri, Milli savaş gemisi MİLGEM’in mühimmat projelerinde; otomotiv sektöründe ise TOGG’da yer aldıklarını kaydetti. Telekomünikasyon sektöründe dahil oldukları en önemli projenin ise 5G NR (New Radio) olduğunu söyleyen Sarpel, “Bu projelerde sistemin en kritik bileşeni olan yüksek performanslı programlanabilir merkezi işlemci, farklı amaçlarla kullanılan yarı iletkenler, sensör birimleri ve elektromekanik bileşenler sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Empa’nın geniş faaliyet alanı ve yer aldığı dev projelerin finansal performansına da olumlu bir şekilde yansıdığına dikkat çeken Sarpel, şirketin 2024 yılını yaklaşık 3,1 milyar TL hasılat ve yüzde 16,4 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı ile tamamladığını söyledi.

“İnovasyonun merkezindeyiz”

“Yarı iletken ürünler”, “Elektromekanik bileşenler”, “Güç kaynakları” ve “Diğer elektronik malzemeler” olmak üzere 4 ana grupta ürün tedarik ettiklerini kaydeden Sarpel, “Bu ürün gruplarında dünyanın lider markalarının Türkiye distribütörü ve iş ortağıyız. Ancak şirketimizi yalnızca bir tedarikçi olarak konumlandırmadık. Elektronik bileşen alanında pazarlama, satış, lojistik ve finansal hizmetleri kapsayan kapsamlı bir teknoloji tedarik hizmeti sunuyoruz. Teknolojideki yenilikleri yakından takip ediyor, en güçlü kaslarımızdan biri olan Ar-Ge kabiliyetimizle sektörde süreç hızlandırıcı bir rol üstlenerek inovasyonun merkezinde yer alıyoruz” diye konuştu.

Empa’nın bu vizyonunu Empa 2.0 ile bir adım ileri taşıma kararı aldıklarını ifade eden Sarpel, “Empa 2.0’ı bir nevi ‘kabuk değiştirme’ hamlesi olarak tanımlıyoruz. Amacımız, uzay, havacılık ve savunma sanayi, e-mobilite, endüstriyel, beyaz eşya ve aydınlatma gibi mevcut iş alanlarımızda sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. Empa 2.0 ile yeni alanlara, yeni pazarlara ve genç şirketlere yatırım yapan, daha geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren, özellikle Ortadoğu ve Avrupa’da ihracat payını artırarak daha fazla görünürlük kazanan, yerli ve milli çözüm projelerine daha fazla katkı sağlayan, savunma sanayii gibi kritik alanlarda daha fazla yer alan bir Empa Elektronik yaratmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Dönüşümün itici gücü Yeni Nesil Ar-Ge Modeli olacak”

Sürdürülebilir büyümenin en önemli itici gücünün şirketin “Yeni Nesil Ar-Ge Modeli” olacağını belirten Sarpel, şunları söyledi:

“Yeni nesil Ar-Ge Modeliyle aslında tam anlamıyla bir ürün geliştirmiyoruz. Bunun yerine teknolojik trendleri yakından takip ediyor, içlerinden en umut vaat edenlerin üzerinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor ve prototipler geliştiriyoruz. Bu prototipleri müşterilerimizin projelerini hızlandırmak için kullanıyoruz. Projelerin başında çözüm önerilerimizi sunuyor ve bu sayede talep yaratmaya çalışıyoruz. Proje süresince ve ürün üretildiği sürece teknik destek vermeye devam ediyoruz. Örneğin şu anda uçta yapay zekâ, üretken yapay zekâ, smart connected (Akıllı bağlı), bulut çözümleri üzerine prototip projeler geliştiriyoruz ve bunları müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.”

Yeni Nesil Ar-Ge Modelini bir adım ileriye taşıyacak en önemli aktörün ise kısa bir süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onayı alan Empa Elektronik Ar-Ge Merkezi olduğunu dile getiren Murat Sarpel, “Bizim için stratejik bir dönüm noktası olan bu gelişme, Yeni Nesil Ar-Ge Modelimizi geliştirmemize imkan sağlamakla kalmayacak, uçta yapay zekâ, bulut-IoT ve gömülü elektronik alanlarında sahip olduğu uzmanlığımızla akıllı tarıma, endüstriyel elektronikten enerji verimliliğine kadar geniş bir alanda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizi daha da güçlenecek, projelerimize hız kazanacak” diye konuştu.

Savunma sanayinde kritik proje

Bu unvanla birlikte Empa Elektronik’in daha geniş bütçelerle daha uzun vadeli ve daha yüksek katma değerli Ar-Ge projeleri yapma imkanına kavuştuğunu dile getiren Sarpel, “Ar-Ge merkezimizin şu ana kadar beşi devam eden 11 ana projesi bulunuyor. Mevcut projeler devam ederken Ar-Ge Merkezimizin 2030’a kadar olan projeksiyonunu, stratejik hedeflerini ve bağlı projelerini belirledik” açıklamasında bulundu.

Savunma sanayi çalışmaları kapsamında geliştirilen ve IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen ‘AMD Embedded Tabanlı Gelişmiş Gözetleme Platformu’nun Empa Elektronik Ar-Ge Merkezi’nin tasarımları arasında önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Sarpel, “Bu projede, el terminali ünitesinden seçilen hedefler, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme ünitesi tarafından belirlenerek video akışı içerisinde takibi yapılabiliyor. Motor kontrol ünitesine bağlı kamera sistemi ile de hedefe kamera yönlendirmesi sağlanabiliyor” dedi.

Bulut-IoT, yapay zekâ ve gömülü elektronik

Empa Elektronik Ar-Ge Merkezi’nin gelecek dönem projelerini üç ana eksende planladıklarını ve her bir başlık için bir çalışma grubu oluşturduklarını anlatan Murat Sarpel, şöyle devam etti:

“Bulut-IoT Yazılım Grubumuz, şirketimizi yazılım teknolojileri konusunda güncel tutarken geliştirdiği yazılım projelerini uygulayacak. Burada iki ana faaliyet alanımız AIoT sistemleri ve EmpaDigital (Bulut CRM) gibi kurumsal dijital dönüşüm platformları olacak. Yapay Zekâ Grubumuz, uzun zamandır odaklandığımız Uçta Yapay Zekâ (Edge-AI) alanında faaliyetlerini genişletecek; kısa ve orta vadede üretken yapay zekânın uç birimlere entegrasyonu üzerine çalışmalar yapacak. ARM tabanlı sistem tasarımı konusunda uzman olan Gömülü Elektronik Grubumuz ise hem donanım hem de yazılım tasarımı yapıyor.”

Yeni Nesil Ar-Ge Modelini akıllı ev, akıllı tarım gibi birçok farklı uygulamayı kapsayan endüstriyel elektronik başta olmak üzere, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, savunma sanayi ve e-mobilite alanlarındaki çalışmalarla daha da geliştireceklerini kaydeden Sarpel, bu başlıklara akıllı enerji ve LED’li aydınlatma sektörünü de ekleyeceklerini belirtti.

Ortadoğu ve Avrupa’da hedef büyüttü

Empa 2.0 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek bir diğer önemli ayağını ise coğrafi genişleme ve pazar genişlemesi hedefi olduğunu kaydeden Murat Sarpel, “Ortadoğu ve Avrupa’da ihracat payımızı artırmak, yeni yatırımlarla görünürlük kazanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Genç şirketlere yatırım yapacak

Empa’nın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda elektronik sektörünün gelişimine katkıda bulunacak genç şirketlere ve start-up’lara yatırım yapmayı planladıklarını açıklayan Sarpel, “Ekosistem geliştirme ve yeni iş birlikleri oluşturma hedefiyle firmalarla ortak yatırımlar yaparak yerli ve milli çözüm projelerine katkı sağlamayı, savunma sanayi gibi kritik alanlarda daha fazla yer almayı amaçlıyoruz” dedi.

İnsan kaynağı ve dijitalleşmeye yatırım

Empa’nın bu hedeflerine ulaşmak için kendi kurumsal ve teknik altyapısını daha da geliştirmesi gerektiğini dile getiren Sarpel, “Bu yüzden Empa 2.0 vizyonumuz, gelişim ve büyümemizi desteklerken aynı zamanda sadece kendi şirketimiz için değil tüm sektör ve ülkemiz için nitelik insan kaynağına sürekli yatırım yapmayı da kapsıyor. Bu alandaki faaliyetlerimizin başında proje geliştirme isteğindeki firmaların mühendislerine ve üniversite öğrencilerine açık ve ücretsiz olarak düzenlediğimiz teknik çalıştaylar yani Accelerator Workshops adını verdiğimiz etkinlikler ile Demoday’ler geliyor. Ayrıca yeni dönemde hız vereceğimiz dijitalleşme çalışmalarımız, kendi hizmet ve verimliliğimizi artırırken edindiğimiz deneyim bize müşterilerimizin bu alandaki taleplerine daha iyi yanıt verme imkanı sağlayacak” dedi.

Halka arza hazırlanıyor

Empa 2.0 vizyonu doğrultusunda ortaya koydukları tüm bu hedeflerin her birine, aslında uzun yıllardır ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Sarpel, şunları söyledi:

“Empa 2.0 vizyonumuzla tüm bu yatırımlarımızı daha sistemli ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürme imkanı bulacağız. Büyük bir heyecan ve kararlılıkla hazırlandığımız halka arzımızdan elde edeceğimiz kaynak, bu konuda elimizi daha da güçlendirecek. Bu önemli adımla şirketimizin sermaye yapısını büyük bir kaynak girişiyle güçlendirirken yarım asra yakın süredir titizlikle inşa ettiğimiz şirket değerlerimizi daha da güçlendireceğimize, yolumuza daha güçlü, daha kurumsal ve daha şeffaf bir yapıyla devam edeceğimize inanıyoruz.”