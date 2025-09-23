Eşelioğlu, Bitcoin’de yaşanan fiyat hareketlerine dikkat çekerek, “25 bin dolardan 55 bin dolara, ardından 112 bin dolara yükselen bir gelişim gördük. Bu süreçte yatırımcılarımızdan memnun olan da var, mutsuz olan da” dedi. Global ölçekte yatırımcı sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirten Eşelioğlu, Türkiye’deki durumu ise regülasyonlarla açıkladı: “Yaklaşık bir yıl önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri duyuruldu. Biz de lisans başvurumuzu yaptık. Şu anda Türkiye’de 49 kripto borsası lisans sürecinde ve bunlardan 39’u yeni müşteri kabul edebiliyor. Biz de bunlardan biriyiz.”

Eşelioğlu, CoinTR’nin lisans almış gibi çalıştığını ve müşteri memnuniyeti, hızlı çözüm ve yeni ürün geliştirme konularında hassas olduklarını vurguladı. Ayrıca, dünyada mevcut fakat Türkiye’de henüz olmayan yeni ürünleri SPK ve MASAK uyumlu şekilde kullanıcılarla buluşturduklarını ifade etti.

Toplantıda öne çıkan bir diğer konu ise CoinTR’nin tanıtım çalışmalarında milli futbolcu Arda Güler ile iş birliği oldu. Eşelioğlu, Arda Güler’in hem Türkiye’nin gururu hem de İspanya’da başarılı işler yapan bir futbolcu olduğunu belirterek, 2+1 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. “Arda, reklam yüzümüz olacak ve sosyal sorumluluk projelerinde bizimle birlikte yürüyecek. İlk projeyi de ‘Arda’nın Rüya Takımı’ kampanyasıyla gerçekleştirdik. Halk oylamasıyla seçilen 11 kişi çeşitli eğitimler alacak ve sonunda Arda ile buluşacak” dedi.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / CoinTr Ceo'su Ali Eşelioğlu

CoinTR, kullanıcılarını bilinçlendirme ve destekleme konusuna da önem veriyor. CEO Eşelioğlu, “Blockchain 101 eğitimleri verdik ve bunu sürdüreceğiz. Üniversitelerle işbirliği yaparak kripto okuryazarlığını artırmayı hedefliyoruz. Önemli olan, her kriptoya değil, bilinçli yatırımlar yapılması” ifadelerini kullandı.