Farklı türlerdeki arsalar arasında ticaret alanı, konut alanı, plansız alan, tarım alanı ve kentsel gelişim alanları bulunuyor. Yatırımcılar, arsaları satın almak isterse yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 24 ay taksitle kapatabilecek. Peşin alımlarda ise gayrimenkul bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.

Açık artırmalar, 1-2 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri, İstanbul TOKİ Hizmet Binası ve Mersin Hiltonsa Otel’de yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Toplantıya katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, talip oldukları her taşınmaz için Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi hesabına katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları, taşınmazın muhammen bedeline göre 5.000 TL’den 20.000.000 TL’ye kadar değişiyor.

Bu adım, Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımını teşvik etmeyi ve kentsel dönüşüm projelerine destek olmayı hedefliyor.